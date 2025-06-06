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Міжнародні резерви України скоротилися більш ніж на $2 млрд на тлі скорочення фінансування і зростання інтервенцій

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Міжнародні резерви України у травні скоротилися на 4,6%, до $44,5 млрд. Таке зниження спричинене валютними інтервенціями Національного банку України та виплатами за зовнішнім боргом, які лише частково компенсувалися надходженнями від міжнародних партнерів і розміщення валютних ОВДП. Про це йдеться у повідомленні НБУ від 6 червня.

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Деталі 

  • Попри скорочення, резерви залишаються вищими, ніж на початку року, і забезпечують стабільність валютного ринку, повідомили у Нацбанку. 

Основні фактори, що вплинули на динаміку резервів:

  • Операції НБУ на валютному ринку. За травень Національний банк продав $2,9 млрд, викупивши лише $1,3 млн. Таким чином, чистий продаж валюти склав $2,9 млрд.
  • Надходження на користь уряду та боргові виплати. На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло $1,3 млрд, зокрема $1,1 млрд від ЄС у межах ініціативи G7 ERA, $227,6 млн від розміщення валютних ОВДП. 
  • Водночас на обслуговування та погашення зовнішнього боргу витрачено $310,1 млн, з яких $184,4 млн – на валютні ОВДП, $67,1 млн – Європейському інвестиційному банку, $30,2 млн – ЄБРР, $28,4 млн – іншим кредиторам. Крім того, МВФ було сплачено $296,3 млн.
  • Переоцінка фінансових інструментів. Завдяки зміні ринкової вартості та валютних курсів резерви зросли на $55,8 млн. 
  • Нинішній рівень міжнародних резервів покриває 5,4 місяця майбутнього імпорту, що сприяє фінансовій стабільності країни.

Контекст 

У 2024 році міжнародні резерви України зросли до $43,8 млрд завдяки валютним надходженням, які перевищили витрати НБУ на валютні інтервенції та погашення зовнішніх боргів. Україна отримала $42 млрд фінансової допомоги від міжнародних партнерів, зокрема $17 млрд від ЄС, $8 млрд від США, $5,3 млрд від МВФ, $4,3 млрд від Японії та $1,8 млрд від Канади, а також $3,5 млрд від розміщення валютних ОВДП. Ці кошти дали змогу покрити $10 млрд боргових виплат, включаючи зобов’язання перед МВФ і реструктуризовані борги. НБУ спрямував $34,8 млрд на підтримку гривні через валютні інтервенції. У четвертому кварталі $17,3 млрд надходжень сприяли досягненню рекордного рівня резервів, що на 20% перевищує мінімальні вимоги МВФ. 

У квітні резерви досягли максимуму з початку війни, зросли на $4,31 млрд, до $46,68 млрд, завдяки значним надходженням від партнерів і мінімальному з квітня 2024 року чистому продажу валюти НБУ.

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