Ціни на 100 найбільш популярних ліків будуть знижені на 30% з 1 березня. МОЗ опублікував список

Українські фармацевтичні компанії досягли угоди знизити відпускні ціни на 100 найбільш популярних ліків на 30% із 1 березня 2025 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоровʼя 19 лютого.

Ключові факти

До 100 найпопулярніших ліків, які найчастіше купують українці, увійшли 20 позицій, які виробляє фармацевтична компанія «Дарниця», 17 позицій – «Фармак», 22 позиції – «Київський вітамінний завод», шість позицій – «Кусум Фарм», шість позицій – «Юрія-Фарм», вісім позицій – корпорація «Артеріум», дві позиції – фармацевтична фабрика «Віола», три позиції – «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» та 10 позицій – «ІнтерХім».

Зокрема, у списку ліки, які застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях, антигістамінні, протизапальні та протиревматичні препарати, вітаміни та мікроелементи, ліки проти тиску, противиразкові засоби, заспокійливі, очні краплі, назальні спреї та інші.

Ліки, ціни на які будуть знижені ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»» КАПТОПРЕС-ДАРНИЦЯ, табл. контурн. чарунк. уп., #20

ЦИТРАМОН-ДАРНИЦЯ, табл. контурн. чарунк. уп., в пачці, #10

ЦИТРАМОН-ДАРНИЦЯ, табл. контурн. чарунк. уп., #6

ПАРАЦЕТАМОЛ-ДАРНИЦЯ, табл. 500 мг контурн. чарунк. уп., пачка, #10

РАНІТИДИН-ДАРНИЦЯ, табл. в/о 150 мг контурн. чарунк. уп., #20

МЕФЕНАМІНКА®, табл. в/о 500 мг контурн. чарунк. уп., в пачці, #20

АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА-ДАРНИЦЯ, табл. 500 мг контурн. чарунк. уп., #10

ТОНОРМА®, табл. в/о контурн. чарунк. уп., пачка, #30

ОМЕПРАЗОЛ-ДАРНИЦЯ, капс. 20 мг контурн. чарунк. уп., в пачці, #30

ІБУПРОФЕН-ДАРНИЦЯ, табл. 200 мг контурн. чарунк. уп., #50

ВАЛІДОЛ-ДАРНИЦЯ, табл. 60 мг контурн. чарунк. уп., #10

ПРЕДНІЗОЛОН-ДАРНИЦЯ, табл. 5 мг контурн. чарунк. уп., #40

МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ, табл. 10 мг контурн. чарунк. уп., #50

КОРВАЛОЛ-ДАРНИЦЯ®, крап. орал., р-н фл. 25 мл, #1

НІМЕДАР®, гран. д/орал. сусп. 100 мг/2 г саше, #30

ЦИТРОПАК ДАРНИЦЯ таблетки №6

ЛОРАТАДИН ДАРНИЦЯ таблетки 10 МГ

ЛЕВОМІЦЕТИН ДАРНИЦЯ таблетки 500 МГ

ТАУФОН ДАРНИЦЯ очні краплі 4 % 10 МЛ 1

ДІАЗОЛІН ДАРНИЦЯ таблетки 100 МГ 10 АТ «ФАРМАК» ЕВКАЗОЛІН® АКВА, спрей назальний 1 мг/г, фл. 10 г, №1

АНТРАЛЬ®, табл. в/о 0,2 г, №30

ФАРМАЗОЛІН®, краплі назальні 0,1%, фл. 10 мл, №1

ФАРМАЗОЛІН®, краплі назальні 0,05%, фл. 10 мл, №1

НАФТИЗИН®, краплі назальні 0,1%, скл. фл. 10 мл, №1

НАФТИЗИН®, краплі назальні 0,1%, п/е фл. 10 мл, №1

НАФТИЗИН®, краплі назальні 0,05%, п/е фл. 10 мл, №1

ФАРМАДОЛ®, табл., №50

ФАРМАДОЛ®, табл., №10

ФАРМАДОЛ® МАКС, табл. в/пл. об., №10

КОРВАЛОЛ®, краплі оральні, фл. 50 мл, №1

КОРВАЛОЛ®, краплі оральні, фл. 25 мл, №1

ПІКОЛАКС®, табл. 7,5 мг, №10

ПІКОЛАКС®, краплі оральні 0,75%, флакон 30 мл, №1

ОМЕПРАЗОЛ, капс. 20 мг, №30

ВІТАКСОН®, р-н д/і, амп. 2 мл, №5

ВАЛІДОЛ ТАБЛ СУБЛІНГВ 60 МГ 10 ФАРМАК, УКР АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» АСКОРБІНКА КВ ПОЛУНИЦЯ ТАБЛЕТКИ 25 МГ 3 ГРАМ 10

КОРВАЛМЕНТ КАПСУЛИ 100 МГ 80

КОРВАЛМЕНТ КАПСУЛИ 100 МГ 30

АСКОРБІНКА КВ АПЕЛЬСИН ТАБЛЕТКИ 25 МГ 3 ГРАМ 10

АСКОРБІНКА КВ ТУТТІ ФРУТТІ ТАБЛЕТКИ 25 МГ 3 ГРАМ 10

АСКОРБІНКА КВ ТАБЛЕТКИ 25 МГ 3 ГРАМ 10

АСКОРБІНКА КВ ЛИМОН ТАБЛЕТКИ 25 МГ 3 ГРАМ 10

АСКОРБІНКА КВ МАНГО ТАБЛЕТКИ 25 МГ 3 ГРАМ 10

АСКОРБІНКА КВ БАНАН ТАБЛЕТКИ 25 МГ 3 ГРАМ 10

АСКОРБІНКА КВ ДИНЯ ТАБЛЕТКИ 25 МГ 3 ГРАМ 10

АСКОРБІНКА КВ МʼЯТА ТАБЛЕТКИ 25 МГ 3 ГРАМ 10

НОВІРИН ФОРТЕ, табл. 1000 мг блістер, в пачці, #30

НОРМОВЕН 1000, табл. в/плівк. обол. 1000 мг блістер, #30

НОВІРИН, табл. 500 мг блістер, в пачці, #40

СИБУТІН, табл. 5 мг блістер, #30

НЕБІВАЛ, табл. 5 мг блістер, #80

МАГНІКУМ-АНТИСТРЕС®, табл. в/плівк. обол. блістер, #60

СОНМІЛ, табл. в/плівк. обол. 15 мг блістер, #30

АЛЬДАЗОЛ, табл. в/плівк. обол. 400 мг блістер, в пачці, #3

НЕБІВАЛ, табл. 5 мг блістер, #20

СОНМІЛ, табл. в/плівк. обол. 15 мг блістер, #10

НОВІРИН, табл. 500 мг блістер, в пачці, #20 ТОВ «КУСУМ ФАРМ» ФАНІГАН, табл., #100

ЗОЛОПЕНТ®, табл. в/о кишково-розч. 40 мг блістер, #30

НІМІД®, табл. 100 мг блістер, #100

ЗОЛОПЕНТ ТАБЛ В/О КИШ/РОЗЧ 20 МГ 14

ПІАРОН ТАБЛ В/О 500 МГ 10 ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ» НАТРІЙ ХЛОРИД ІНФУЗІЙНИЙ Р-Н 0.9 % 200 МЛ 1

НАТРІЙ ХЛОРИД ІНФУЗІЙНИЙ Р-Н 0.9 % 100 МЛ 1

РЕОСОРБІЛАКТ ІНФУЗІЙНИЙ Р-Н 200 МЛ 1

ТІВОРТІН ІНФУЗІЙНИЙ Р-Н 4.2 % 100 МЛ 1

ГЛЮКОЗА ІНФУЗІЙНИЙ Р-Н 5 % 200 МЛ 1

ДЕКАСАН РОЗЧИН 0.02 % 200 МЛ 1 КОРПОРАЦІЯ АРТЕРІУМ ГАБАНА®, капс. 300 мг блістер у пачці, #20

УРОЛЕСАН®, крап. орал. фл.-крапельн. 25 мл, в пачці, #1

АМОКСИЛ-К 1000, табл. в/плівк. обол. 875 мг + 125 мг блістер, #14

АСПАРКАМ, табл. блістер у пачці, #50

ФУРАЦИЛІН®, табл. д/п р-ну д/зовн. застос. 20 мг блістер, #20

ГАБАНА®, капс. 150 мг блістер у пачці, #20

ФУРАГІН, табл. 50 мг блістер, в пачці, #30

МУКАЛТИН®, табл. 50 мг контейнер, #30 ПРАТ ФФ «ВІОЛА» ПЕРЕКИС ВОДНЮ РОЗЧИН 3 % 200 МЛ 1

ХЛОРГЕКСИДИН ВІОЛА РОЗЧИН 0.05 % 200 МЛ 1 ПАТ НВЦ «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХФЗ» АЛОХОЛ ТАБЛ В/О 50

АМБРОКСОЛ ТАБЛЕТКИ 30 МГ 20

ДОКСИЦИКЛІН КАПСУЛИ 100 МГ 10 ТДВ «ІНТЕРХІМ» Аміцитрон № 10

Аміцитрон Форте № 10

Аміцитрон без цукру № 10

Аміцитрон Форте без цукру № 10

Аміцитрон Плюс № 10

Аміцитрон Плюс без цукру № 10

Гідазепам 0,02 №20

Гідазепам 0,05 №10

Гідазепам субл. 0,02 №20

Гідазепам субл. 0,05 №10

Амілар № 16

Амілар зі смаком апельсина № 16

Амілар зі смаком вишні № 16

Кардітаб № 10

Депролгін № 10

Клофелін 0,15 мг № 50

Аміфена 250 мг № 20

Аміфена 500 мг № 20 Читати більше Згорнути

Контекст

У 2024 році ціни на ліки в Україні зросли на 10,8% проти майже 19% у 2023-му, свідчать дані сервісу з доставки та бронювання ліків Liki24.com.

5 лютого Зеленський у вечірньому зверненні розкритикував завищені ціни на ліки та пригрозив кадровими змінами, якщо ситуація не зміниться.

10 лютого учасники Аптечної професійної асоціації України направили до МОЗ України «Декларацію про взаємодію щодо зниження вартості лікарських засобів». У ній вони підтримали ініціативу щодо зменшення цін на лікарські препарати по всьому ланцюжку: виробники знижують відпускні ціни на весь перелік зареєстрованих ліків, дистрибʼютори зменшують оптові ціни, а аптеки – роздрібні ціни.

Підписи під декларацією вже поставили пʼятірка найбільших аптечних мереж України: «Аптека АНЦ», «Подорожник», «Аптека доброго дня», «Аптека 9-1-1», «Бажаємо здоровʼя».

13 лютого 2025 року президент Володимир Зеленський підписав указ, яким вводиться в силу рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України від 12 лютого про забезпечення доступності лікарських засобів для українців.