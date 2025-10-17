Міжнародний валютний фонд (МВФ) бачить «значні ризики сповільнення» глобального економічного зростання через відновлення торговельної напруги між США та Китаєм. Про це заявив директор департаменту Азії та Тихого океану МВФ Крішна Срінівасан в інтерв’ю Bloomberg TV .

Деталі

Останніми тижнями Вашингтон розширив технологічні обмеження та запропонував мита на китайські судна, що заходять у порти США. Пекін відповів дзеркальними заходами, зокрема посиливши експортний контроль на рідкоземельні метали та інші критично важливі матеріали.

«Якщо ці ризики реалізуються у вигляді нових тарифів і порушень ланцюгів постачання, зростання світової економіки може знизитися на 0,3 відсоткового пункту», – сказав Срінівасан. Він додав, що подальше загострення становить додаткові ризики і для самої Китаю.

Попри митний тиск з боку США та невизначеність у політиці, економічна активність у країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону залишається стійкою. За оцінкою МВФ, зростання економіки регіону у 2025 році сповільниться до 4,5% із 4,6% у 2024-му, а у 2026 році – до 4,1%. Це, утім, на 0,6 пункту вище, ніж прогнозувалося у квітні, коли адміністрація Дональда Трампа вперше оголосила про нові імпортні мита.

Під час брифінгу у Вашингтоні Срінівасан назвав три чинники, що підтримують зростання Азії: сильний експорт, технологічний бум і пом’якшення макроекономічної політики завдяки сприятливим фінансовим умовам.

Водночас він попередив, що ризики залишаються «переважно низхідними», оскільки вплив тарифів і геополітичних напружень може посилитися.

Контекст

Загострення риторики між Вашингтоном і Пекіном відбувається на тлі спроб МВФ та інших міжнародних інституцій утримати світову економіку від нової хвилі протекціонізму.

Цього тижня міністр фінансів США Скотт Бессент запропонував Китаю продовжити паузу у «торговій війні» в обмін на відмову Пекіна від планів запровадити нові експортні обмеження на рідкоземельні елементи.

Заяви міністра фінансів США пролунали через кілька днів після того, як Китай оголосив масштабні обмеження на постачання рідкоземельних металів і критичних мінералів. Дональд Трамп у відповідь пригрозив запровадити з 1 листопада додаткове 100% мито на імпорт із Китаю, що спричинило обвал на ринках. Однак згодом написав у Truth Social, що «Сі пережив важкий момент» і США «хочуть допомогти». За словами джерел FT, цей допис слід розглядати радше як іронічний натяк, ніж реальне пом’якшення позиції.

Своєю чергою Пекін закликав Вашингтон «зробити крок назустріч» і підтвердив, що сторони ведуть переговори.