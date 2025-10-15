Міністр фінансів США Скотт Бессент запропонував Китаю продовжити паузу у «торговій війні» в обмін на відмову Пекіна від планів запровадити нові експортні обмеження на рідкоземельні елементи, пише Bloomberg .

Деталі

З початку року США та Китай кілька разів домовлялися про 90-денні «перемир’я» у торговельній війні, що передбачають тимчасове зупинення мит до 145%. Поточна домовленість спливає у листопаді, і тепер адміністрація Дональда Трампа прагне використати новий раунд переговорів, щоб зупинити китайські обмеження.

«Чи можливо, що ми продовжимо паузу в обмін на це? Можливо. Але все вирішуватиметься впродовж найближчих тижнів», – сказав Бессент на пресконференції у Вашингтоні.

Після його заяв американські біржові індекси зросли, але акції компаній, що працюють у сфері рідкоземельних металів, знизилися, адже їхні прибутки залежать від дефіциту китайської сировини.

США координують відповідь із союзниками, зазначив Бессент. «Ми матимемо спільну реакцію разом із ЄС, Канадою, Австралією, Індією та азійськими демократіями. Бюрократи в Китаї не можуть керувати виробничими ланцюгами решти світу», – наголосив він.

Контекст

Рідкоземельні елементи – критично важливі для виробництва електроніки, акумуляторів і зброї. Китай контролює близько 70% їхнього світового видобутку. Нові обмеження Пекіна можуть мати глобальні наслідки для високотехнологічної промисловості, тоді як США намагаються диверсифікувати поставки й стимулювати власний видобуток.

Рішення Китаю обмежити експорт рідкоземельних і критично важливих мінералів є спробою «потягнути за собою вниз» світову економіку, сказав Бессент цього тижня в інтервʼю FT. Він припустив, що китайський лідер Сі Цзіньпін міг не знати про оголошення обмежень.

Заяви міністра фінансів США пролунали через кілька днів після того, як Китай оголосив масштабні обмеження на постачання рідкоземельних металів і критичних мінералів. Дональд Трамп у відповідь пригрозив запровадити з 1 листопада додаткове 100% мито на імпорт із Китаю, що спричинило обвал на ринках. Однак згодом написав у Truth Social, що «Сі пережив важкий момент» і США «хочуть допомогти». За словами джерел FT, цей допис слід розглядати радше як іронічний натяк, ніж реальне пом’якшення позиції.

Своєю чергою Пекін закликав Вашингтон «зробити крок назустріч» і підтвердив, що сторони ведуть переговори.