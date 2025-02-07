ЄС вперше з 2022 року імпортує СПГ з Австралії – Bloomberg

Європа готується прийняти партію скрапленого природного газу (СПГ) з Австралії, що може стати першою поставкою з листопада 2022 року. Про це пише Bloomberg з посиланням на дані відстеження суден.

Деталі

Судно Elisa Ardea нещодавно пришвартувалося на експортному терміналі Wheatstone у Західній Австралії та зазначило французький порт Дюнкерк як наступний пункт призначення.

Втім, видання звертає увагу, що осадка судна після виходу з термінала не змінилася, що може свідчити про відсутність вантажу на борту. Крім того, немає впевненості, що танкер завершить свою тривалу подорож саме у Франції.

Останнього разу австралійський СПГ надходив до Європи в листопаді 2022 року, коли ціни на газ досягли історичного максимуму через вторгнення РФ в Україну. Упродовж 2023-го Австралія постачала весь свій СПГ виключно до азійських ринків.

Контекст

До війни Росія щорічно постачала до Європи близько 155 млрд кубометрів трубопровідного газу. У 2024 році цей обсяг знизився до 30 млрд кубометрів, причому понад половина транзиту проходила через Україну. Після завершення контракту 1 січня постачання через українську ГТС припинилися.

Наразі скраплений природний газ (СПГ) став ключовим джерелом імпорту з Росії. За даними Kpler, 20% європейського імпорту СПГ надходить саме звідти. Найбільшими споживачами є Франція, Іспанія та Бельгія, які повʼязані довгостроковими контрактами, розірвання яких можливе лише на рівні загальної заборони ЄС.

Президент США попередив про можливість введення мит, якщо Європа не збільшить закупівлю американського СПГ, який є дорожчим за трубопровідний газ.

Україна закликала ЄС відмовитися від імпорту російського СПГ і перейти до альтернативних постачань, зокрема зі США.

6 лютого прессекретар Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен заявила, що ЄС працює над планом повної відмови від російського газу, незважаючи на спротив Угорщини та Словаччини.