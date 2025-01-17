«На 100% підтримую». Кандидат Трампа у міністри фінансів виступив за посилення санкцій проти РФ заради переговорів

Бізнесмен Скотт Бессент, якого обраний президент США Дональд Трамп запропонував на посаду голови Мінфіну, пообіцяв підтримати санкції проти Росії, зокрема, проти великих нафтових компаній. Про це він сказав, виступаючи 16 січня на слуханнях щодо затвердження його кандидатури перед комітетом сенату з фінансів, повідомляє CNBC .

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Бессент заявив, що підтримає посилення санкцій проти російської нафтової промисловості з метою покласти край війні в Україні.

Коментарі Бессента є одними з найбільш різких серед усіх заяв команди Трампа на користь посилення тиску санкцій на Москву, яке обговорювалося всередині кабінету.

Бессент розкритикував кроки, зроблені адміністрацією президента Джо Байдена, назвавши їх недостатніми, які тепер обтяжують нову команду Трампа вищими цінами на енергоносії.

«Я вважаю, що санкції були недостатньо жорсткими. Я вважаю, що попередня адміністрація була стурбована зростанням цін на енергоносії в США під час передвиборчого сезону, і я спантеличений тим, що радник з національної безпеки Салліван, залишаючи свою посаду, посилює санкції щодо російських нафтових компаній», – сказав він.

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«Якщо будь-які офіційні особи в РФ стежать за цими слуханнями, вони повинні знати, що якщо мене затвердять, і якщо президент Трамп вимагатиме цього в рамках своєї стратегії щодо припинення війни в Україні, я на 100% підтримаю посилення санкцій, особливо в щодо російських нафтових компаній до рівня, який посадить РФ за стіл переговорів», – сказав Бессент.

Контекст

За словами джерел Bloomberg, знайомих із ситуацією, радники Трампа розробляють широкомасштабну стратегію санкцій, щоб сприяти досягненню дипломатичної угоди між Росією та Україною у найближчі місяці.

Один набір політичних рекомендацій включає певні помʼякшення для санкціонованих російських виробників нафти, щоб допомогти укласти мирну угоду, заявили джерела. Другий варіант ґрунтуватиметься на існуючих санкціях, ще більше посилюючи тиск для збільшення важелів.

10 січня США ввели найжорсткіші санкції проти російської нафтової промисловості, оскільки адміністрація Байдена шукає в останню хвилину способи посилити вплив України на можливих мирних переговорах.

Заходи були спрямовані проти двох компаній «Газпром нефть» і «Сургутнефтегаз», на які припадає понад чверть морського експорту російської нафти та 183 танкерів, а також проти найважливіших страховиків та трейдерів.

Проте США досі уникали санкцій проти найбільшого російського виробника та експортера, яку контролює держава компанії ПАТ «Роснефть», на частку якої припадає понад 40% постачання російської сирої нафти на зарубіжні ринки.