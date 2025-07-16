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Російські дрони атакували польське підприємство Barlinek у Вінниці, є постраждалі

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Внаслідок атаки російських ударних безпілотників у Вінниці зазнав пошкоджень завод польської компанії Barlinek, є постраждалі. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.  

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Деталі 

  • Польський міністр сказав, що про атаку на підприємство йому повідомив керівник Barlinek. За його словами, вона була цілеспрямованою і здійснювалася з трьох напрямків.
  • «Є постраждалі, зокрема двоє осіб із серйозними опіками. На місці працюють українські служби, також присутні представники нашого консульства. Злочинна війна Путіна дедалі ближче підступає до наших кордонів», – зазначив Сікорський.
  • Раніше в ДСНС повідомили, що загасили пожежу на другому цивільному підприємстві у Вінницькій області, яке постраждало від влучання російських ударних безпілотників.
Російські дрони атакували польське підприємство Barlinek у Вінниці, є постраждалі /Фото 1

Росія атакувала польське підприємство Barlinek у Вінниці. Фото: Вінницька обласна прокуратура

Контекст 

Barlinek Group спеціалізується на виробництві дерев’яних покриттів для підлоги. Виробничий потенціал групи становить понад 9 млн кв. м на рік. 

Завод Barlinek у Вінниці експортує тришарову паркетну дошку до 55 країн світу. На підприємстві працює близько 1300 співробітників. Улітку 2022 року обсяги виробництва становили 65–70% від довоєнного рівня. За підсумками 2022-го виторг компанії досяг 3,1 млрд грн, а прибуток становив 180 млн грн. Того самого року Barlinek увійшов до топ-50 найбільших експортерів України за рейтингом Forbes.

У ніч на 16 липня російські війська здійснили атаку на Україну за допомогою безпілотників. У Вінниці посеред ночі лунали вибухи, постраждали загалом вісім осіб. Під ударами також опинилися Харківська та Дніпропетровська області. Протягом вечора й ночі російські атаки зачепили прифронтовий Краматорськ, Харків і Кривий Ріг, у всіх цих містах зафіксовано руйнування.

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