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Німецький виробник дронів Quantum Systems інвестував в українську DefenceTech компанію Frontline

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

1 хв читання

Німецький виробник розвідувальних дронів Quantum Systems, що має R&D-центр і завод в Україні, інвестував в українського розробника дронів та роботизованих систем Frontline. Про це йдеться в пресрелізі українського стартапу. 

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Деталі 

  • Німецька Quantum Systems отримає 10-відсоткову частку в компанії Frontline з можливістю збільшення її до 25% протягом наступних 12 місяців, йдеться у повідомленні стартапу. 
  • Угоді передував підписаний у квітні 2025 року меморандум про стратегічне партнерство між компаніями. 
  • «Україна потребує не лише високоякісної оборонної продукції, а й сучасних виробничих потужностей. Quantum Systems і Frontline прагнуть забезпечити і те, й інше», – цитується у релізі співзасновник Quantum Systems Флоріан Зайбель. 
  • Залучене фінансування буде спрямовано на масштабування виробничих потужностей дронів-бомберів «Лінза», розвідувальних дронів «Зум» і гранатометної турелі «Буря», йдеться у релізі. 

Контекст 

Угода між Quantum Systems та українським стартапом Frontline – наступний крок після завершення seed-раунду на $800 000, йдеться у релізі. Тоді Frontline залучив гроші від українських і міжнародних інвесторів, зокрема фондів Nezlamni, Startup Wise Guys, Angel One, Freedom Fund і кількох анонімних інвесторів. Раунд тривав майже пів року. 

Frontline – українська MilTech компанія, відкрита в серпні 2023 року чотирма українцями. З 2014-го на рахунку засновників – низка розробок для ЗСУ, які впроваджені у війська та виконують свою роботу. Компанія зараз зосередилася на створенні повітряних і наземних комплексів для роботизованої оборони та штурму.

Frontline займається розробкою передових рішень для оборонного сектору, таких як дрони-бомбери «Лінза» та дрони-розвідники «Зум», а також бойові роботизовані системи «Буря». 

Німецький виробник БПЛА Quantum Systems з квітня 2022 року постачає свої дрони Vector в Україну. В Україні Quantum Systems має R&D-центр і завод. Сума інвестицій у відкриття виробництва – близько €7 млн, писав Forbes у квітні 2024-го.

Quantum Systems стала єдинорогом після раунду на €160 млн, повідомила компанія у LinkedIn 6 травня 2025-го. Раніше компанія залучала фінансування від фонду Thiel Capital, що належить американському підприємцю німецького походження Петеру Тілю, одному з членів так званої мафії PayPal – групи засновників та співробітників фінансового сервісу PayPal, які після екзиту запустили десятки компаній.

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