У ніч на 16 жовтня Росія вшосте атакувала газову інфраструктуру: кілька критично важливих обʼєктів зупинили роботу. Про це повідомила пресслужба групи «Нафтогаз».

Деталі

Росія випустила десятки ракет, зокрема балістичних, і сотні «Шахедів», повідомила держкомпанія. Під ударом опинилися виключно цивільні об’єкти, які забезпечують українців газом і теплом.

«На жаль, є постраждалі. Чотирьом нашим колегам зараз надається допомога. Є влучання та руйнування одразу в кількох областях. Робота низки критично важливих обʼєктів зупинена. Наші фахівці негайно приступають до ліквідації наслідків», – розповів голова НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Компанія наголосила, що ці удари безпосередньо впливають на обсяги власного видобутку газу, які «Нафтогаз» змушений компенсувати за рахунок імпорту.

«Звертаюся з проханням до усіх – за можливості економно ставитися до споживання газу. Кожен заощаджений кубометр сьогодні має значення. Маємо сили впоратися і з цим. Дякую всім, хто допомагає», – зазначив Корецький.

Раніше сьогодні про удари по своїх обʼєктах у Полтавській області повідомила найбільша приватна газовидобувна компанія «ДТЕК Нафтогаз».

Контекст

Росія систематично атакує енергетичну інфраструктуру України, прагнучи ускладнити проходження опалювального сезону.

У ніч на 3 жовтня Росія здійснила наймасштабнішу атаку на газовидобувні активи НАК «Нафтогаз України» від початку повномасштабного вторгнення. Внаслідок обстрілу Харківської та Полтавської областей РФ зруйнувала близько 60% потужностей видобутку газу в Україні. У «Нафтогазі» цю атаку назвали найбільш масштабною на газовидобувну інфраструктуру країни від початку повномасштабної війни.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук зазначила, що Україні доведеться збільшити імпорт газу приблизно на 30% порівняно з попередніми планами через значні пошкодження газовидобувної інфраструктури. Точний обсяг необхідного газу залежатиме від темпів відновлення пошкоджених об’єктів і можливих нових авіаударів.