«Нафтогаз» знайшов, де взяти половину з необхідних €2 млрд на імпорт газу до наступної зими

Група «Нафтогаз» залучила €410 млн та веде переговори про залучення ще €600 млн на оплату імпортного газу для наступного опалювального періоду, йдеться у статті Forbes Ukraine « Грошей все одно не вистачить ».

Деталі

Для опалювального сезону 2025–2026 років «Нафтогаз» планує імпортувати 4,5 млрд кубометрів газу, повідомив комерційний директор «Нафтогазу» Дмитро Абрамович на засіданні енергетичного комітету Верховної Ради 26 березня.

4,5 млрд куб. м газу коштуватимуть близько €2 млрд, або 90 млрд грн за нинішніх цін на біржі TTF, підрахував член парламентського енергокомітету Максим Хлапук. Власних грошей «Нафтогазу» на це не вистачить, тому він шукає різні джерела фінансування.

Компанії вже допоміг уряд Норвегії, надавши грант на €140 млн, і ЄБРР із позикою €270 млн.

«Нафтогаз» веде переговори про залучення €500 млн від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) і $100 млн від державних банків через рефінанс Національного банка України, повідомив на умовах анонімності співрозмовник в уряді.

«Нафтогаз» завершив 2024-й рік із виторгом 158 млрд грн за прибутку 0,9 млрд грн, згідно з фінансовим звітом в Youcontrol. Консолідовану звітність за 2024 рік компанія ще не оприлюднила.

Контекст

За листопад–березень Україна спожила 14,86 млрд кубометрів газу – на 5% більше, ніж минулого опалювального сезону, повідомив Абрамович на засіданні енергокомітету 26 березня.

Опалювальний сезон країна мала пройти на газі власного видобутку, згідно з планами екскерівника «Нафтогазу» Олексія Чернишова. Але після масованих обстрілів газової інфраструктури на початку 2025 року «Нафтогазу» довелось імпортувати газ. За лютий–березень компанія закупила за кордоном майже 800 млн кубометрів.

За три роки війни видобуток природного газу в Україні впав на 3,5%, до 19,1 млрд куб. м. Видобуток приватними компаніями знизився на 32%, до 3,4 млрд куб. м. Як змінився розподіл сил на газовому ринку та чому приватні компанії зменшують видобуток, читайте у статті «Державні – плюс, приватні – мінус».