«Нафтогаз» нашел, где взять половину из необходимых €2 млрд на импорт газа до следующей зимы

Группа «Нафтогаз» привлекла €410 млн и ведет переговоры о привлечении еще €600 млн на оплату импортного газа для следующего отопительного периода, говорится в статье Forbes Ukraine «Денег все равно не хватит».
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Подробности
- Для отопительного сезона 2025-2026 годов «Нафтогаз» планирует импортировать 4,5 млрд кубометров газа, сообщил коммерческий директор «Нафтогаза» Дмитрий Абрамович на заседании энергетического комитета Верховной Рады 26 марта.
- 4,5 млрд куб. м газа будут стоить около €2 млрд, или 90 млрд грн при нынешних ценах на бирже TTF, подсчитал член парламентского энергокомитета Максим Хлапук. Собственных денег «Нафтогазу» на это не хватит, поэтому он ищет различные источники финансирования.
- Компании уже помогло правительство Норвегии, предоставив грант на €140 млн, и ЕБРР с займом в €270 млн.
- «Нафтогаз» ведет переговоры о привлечении €500 млн от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и $100 млн от государственных банков через рефинанс Национального банка Украины, сообщил на условиях анонимности собеседник в правительстве.
- «Нафтогаз» завершил 2024-й год с выручкой 158 млрд грн при прибыли 0,9 млрд грн, согласно финансовому отчету в Youcontrol. Консолидированную отчетность за 2024 год компания еще не обнародовала.
Контекст
За ноябрь–март Украина потребила 14,86 млрд кубометров газа – на 5% больше, чем в прошлом отопительном сезоне, сообщил Абрамович на заседании энергокомитета 26 марта.
Отопительный сезон страна должна была пройти на газе собственной добычи согласно планам экс-руководителя «Нафтогаза» Алексея Чернышова. Но после массированных обстрелов газовой инфраструктуры в начале 2025 года «Нафтогазу» пришлось импортировать газ. За февраль–март компания закупила за границей почти 800 млн куб. м.
За три года войны добыча природного газа в Украине упала на 3,5%, до 19,1 млрд куб. м. Добыча частными компаниями снизилась на 32%, до 3,4 млрд куб. м. Как изменилось распределение сил на газовом рынке и почему частные компании уменьшают добычу, читайте в статье «Государственные – плюс, частные – минус».
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