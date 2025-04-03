«Нафтогаз» нашел, где взять половину из необходимых €2 млрд на импорт газа до следующей зимы

Группа «Нафтогаз» привлекла €410 млн и ведет переговоры о привлечении еще €600 млн на оплату импортного газа для следующего отопительного периода, говорится в статье Forbes Ukraine « Денег все равно не хватит ».

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Для отопительного сезона 2025-2026 годов «Нафтогаз» планирует импортировать 4,5 млрд кубометров газа, сообщил коммерческий директор «Нафтогаза» Дмитрий Абрамович на заседании энергетического комитета Верховной Рады 26 марта.

4,5 млрд куб. м газа будут стоить около €2 млрд, или 90 млрд грн при нынешних ценах на бирже TTF, подсчитал член парламентского энергокомитета Максим Хлапук. Собственных денег «Нафтогазу» на это не хватит, поэтому он ищет различные источники финансирования.

Компании уже помогло правительство Норвегии, предоставив грант на €140 млн, и ЕБРР с займом в €270 млн.

«Нафтогаз» ведет переговоры о привлечении €500 млн от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и $100 млн от государственных банков через рефинанс Национального банка Украины, сообщил на условиях анонимности собеседник в правительстве.

«Нафтогаз» завершил 2024-й год с выручкой 158 млрд грн при прибыли 0,9 млрд грн, согласно финансовому отчету в Youcontrol. Консолидированную отчетность за 2024 год компания еще не обнародовала.

Контекст

За ноябрь–март Украина потребила 14,86 млрд кубометров газа – на 5% больше, чем в прошлом отопительном сезоне, сообщил Абрамович на заседании энергокомитета 26 марта.

Отопительный сезон страна должна была пройти на газе собственной добычи согласно планам экс-руководителя «Нафтогаза» Алексея Чернышова. Но после массированных обстрелов газовой инфраструктуры в начале 2025 года «Нафтогазу» пришлось импортировать газ. За февраль–март компания закупила за границей почти 800 млн куб. м.

За три года войны добыча природного газа в Украине упала на 3,5%, до 19,1 млрд куб. м. Добыча частными компаниями снизилась на 32%, до 3,4 млрд куб. м. Как изменилось распределение сил на газовом рынке и почему частные компании уменьшают добычу, читайте в статье «Государственные – плюс, частные – минус».