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Україна підписала дві комерційні угоди з DFC по надрах

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes
Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes

1 хв читання

Угода про надра, DFC /Getty Images

Україна підписала дві комерційні угоди з DFC Фото Getty Images

Україна також підписала дві комерційні угоди з Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США(DFC). Про це Forbes Ukraine повідомили у Міністерстві економіки України.

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Деталі

  • Зі сторони України їх підписував директор Агенції з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП) при Міністерстві економіки Ніко Гачечиладзе.
  • Раніше повідомлялось, до це про угоду щодо обмеженого партнерства та угоду про Limited Liability Company – ТОВ, яке виступатиме генеральним партнером у фонді. Умови угод не розкривають.

Контекст

17 квітня Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра. Повний текст документа читайте тут.

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду. Фонд має стати ключовим інструментом залучення інвестицій у розвиток української економіки та поглиблення стратегічного партнерства між країнами.

8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами США та України про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. За законопроєкт №0309 за основу та в цілому проголосували 338 народних депутатів. 

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