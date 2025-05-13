Україна підписала дві комерційні угоди з DFC по надрах

Україна також підписала дві комерційні угоди з Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США(DFC). Про це Forbes Ukraine повідомили у Міністерстві економіки України.
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Деталі
- Зі сторони України їх підписував директор Агенції з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП) при Міністерстві економіки Ніко Гачечиладзе.
- Раніше повідомлялось, до це про угоду щодо обмеженого партнерства та угоду про Limited Liability Company – ТОВ, яке виступатиме генеральним партнером у фонді. Умови угод не розкривають.
Контекст
17 квітня Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра. Повний текст документа читайте тут.
30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду. Фонд має стати ключовим інструментом залучення інвестицій у розвиток української економіки та поглиблення стратегічного партнерства між країнами.
8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами США та України про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. За законопроєкт №0309 за основу та в цілому проголосували 338 народних депутатів.
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