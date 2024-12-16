Настолки і пазли – лідери продажів серед іграшок, «Епіцентр» – у трійці продавців. Дослідження Української асоціації індустрії іграшок

Понад 50% українців хоча б раз на рік купують дитячі товари в магазинах мережі «Будинок іграшок». У трійці лідерів також «Антошка» та «Епіцентр», йдеться в дослідженні Української асоціації індустрії іграшок, проведеному спільно з Gradus Research.