Настолки і пазли – лідери продажів серед іграшок, «Епіцентр» – у трійці продавців. Дослідження Української асоціації індустрії іграшок

Понад 50% українців хоча б раз на рік купують дитячі товари в магазинах мережі «Будинок іграшок». У трійці лідерів також «Антошка» та «Епіцентр», йдеться в дослідженні Української асоціації індустрії іграшок, проведеному спільно з Gradus Research.
Ключові факти:
- Згідно з дослідженням, 38% українців купують нові іграшки дітям один раз на місяць, 36% – раз на тиждень, 26% – раз на три місяці або рідше.
- Улюблені свята українців, на які купують нові іграшки: Новий рік і День Святого Миколая – 75% опитаних, Різдво – 59%. Близько третини купують подарунки на День захисту дітей, Великдень або 1 вересня. Найменш популярні дати — 8 березня та останній дзвоник.
- Батьки обирають іграшки за бажанням дитини, якістю, ціною, акціями, українським виробництвом, популярністю бренду, рекомендаціями, відгуками в інтернеті та трендами з TikTok.
- Українці найчастіше купують дітям до девʼяти років грашки категорії настільні ігри (Monopoly, UNO, Vladi Toys), пазли, головоломки та «конструктори» (LEGO, Ugears). У топі продажів також набори для творчості (Lipaka, Playdoh, Crayola), машинки (Hot Wheels), інтерактивні іграшки (Baby Paws, Zoomer) і ляльки (Barbie, L.O.L. Surprise!, Baby Born).
- Понад 50% батьків купують іграшки в мережі «Будинок Іграшок», 41% – в «Антошка», 31% – в «Епіцентр», а 26% – в «Чудо Острів». Менше 10% вибирають Myplay, Smyk або інші мережі. 10% опитаних не змогли назвати улюблену мережу для покупки іграшок.
- 84% опитаних купують іграшки в дитячих магазинах, супермаркетах або на ринку, 16% обирають онлайн-шопінг. Інтернет-покупки приваблюють 63% респондентів, з них 42% вибирають українські інтернет-магазини, 21% – платформи як OLX і Prom. 10% обирають закордонні магазини, 8% – шопінг в Instagram, переважно це батьки дітей 7-9 років.
- Більшість витрачають на іграшки від 100 до 400 грн (50% випадків), 28% – від 600 до 1000 грн, 27% – від 1000 до 2000 грн, і лише 3% не можуть вказати суму. Суми від 2000 грн витрачають переважно на дні народження, без святкового приводу – лише 1%.
Контекст
Українська асоціація індустрії іграшок (УАІІ) та Gradus Research провели дослідження за допомогою анкетування у мобільному астосунку або через посилання. Вони опитали споживачів з 15 міст України з різним фінансовим становищем, родом зайнятості, віком, статтю та кількістю дітей до девʼяти років. Кількість результативних інтервʼю становила 805.
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