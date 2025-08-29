Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку на засіданні 29 серпня надала спецдозвіл на обʼєднання пʼяти фондів інвесткомпанії Inzhur Андрія Журжія. 1001, 2001, Inzhur Supermarket, Inzhur Ocean та Inzhur Житній об'єднаються в один Inzhur REIT. Про це повідомляється у Telegram Inzur REIT.

Ключові факти

Після цього рішення о 16:00 тимчасово закрились операції з купівлі сертифікатів цих фондів, щоб сформувати реєстри інвесторів і провести конвертацію сертифікатів, йдеться у повідомленні компанії.

«Доступними будуть лише операції з сертифікатами Inzhur Energy та ОВДП, а також поповнення брокерського рахунку та виведення коштів з нього», – зазначається у публікації.

З 1 вересня розпочнеться виплата серпневих дивідендів за вказаними фондами. З 2 по 10 вересня включно — триватиме конвертація цінних паперів цих фондів у сертифікати фонду Inzhur REIT.

Як зазначається у повідомленні компанії, мінімальний внесок в закритий недиверсифікований пайовий інвестфонд Inzhur REIT складатиме 10 грн, прогнозована дохідність фонду — 9,5% річних у доларах, дивіденди виплачуватимуться щомісяця. Новий обʼєднаний фонд зобовʼязаний викуповувати власні сертифікати по вартості чистих активів до 1 квітня 2026 року.

Сертифікати нового обʼєднаного фонду можна буде придбати з середини вересня, уточнив Журжій.

Контекст

Про плани обʼєднати пʼять із шести фондів Inzhur оголосив на початку серпня. До такого кроку компанію спонукало те, що два повʼязаних не нерухомістю фонди буксують через затягування процесу приватизації. Йдеться про Inzhur Ocean, який передбачав придбання частки столичного ТРЦ Ocean Plaza, та Inzhur Житній – передбачав придбання столичного Житнього ринку.

У 2024 році Inzhur зупинив залучення коштів у фонд Inzhur Hotel, створений під приватизацію готелів «Козацький» та «Україна» у Києві. Компанія програла в аукціоні на приватизацію готелю «Козацький» та повернула кошти співвласникам Inzhur Hotel ще до аукціону на приватизацію готелю «Україна».

У підсумку з шести залишиться два фонди: Inzhur REIT і Inzhur Energy. На 29 серпня у всіх фондах Inzhur відкрито 21 149 рахунків, активів в управлінні — на 3,6 млрд грн.

Inzhur REIT запрацював на початку 2022 року як сервіс для спільного придбання нерухомості (Real Estate Investment Trust). Засновником та інвестором Inzhur є голова наглядової ради інвестфонду Zhurzhii Ventures, екс-депутат від «Самопомочі» Андрій Журжій.