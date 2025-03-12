Імпорт російської нафти до Індії зріс після тримісячного спаду. Що приваблює судноплавні компанії

Індія в березні збільшила імпорт нафти з РФ після тримісячного падіння, адже продавці розв'язали проблему із суднами через санкції США, а Туреччина скоротила закупівлі. Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Деталі

Поставки нафти з РФ до Індії та Китаю на початку року різко впали через посилення американських санкцій проти виробників, танкерів і посередників. За даними Kpler, у березні обсяг Urals для Індії зріс до 1,54 млн барелів на добу з 1,1–1,2 млн у попередні місяці.

Рішення турецької компанії Tupras припинити імпорт перенаправило російську нафту в Азію, де Туреччина скоротила закупівлі до 127 000 барелів на добу з 300 000 до санкцій.

Знижки на російську нафту в Індії зменшилися до $2,6–2,8 за барель до dated Brent проти $2,5–3 місяцем раніше. Трейдери планують використовувати західні судна, щоб уникнути санкцій.

Джерела зазначають, що доставка перестала бути проблемою, а ціна Urals нижча за ліміт $60, встановлений Заходом, що приваблює судноплавні компанії. Через попит на танкери ставки фрахту зросли до річного максимуму.

Контекст

Індійські НПЗ переробляють російську нафту на повну потужність для експорту на Захід, допомагаючи Росії обходити санкції G7. Імпорт нафти з РФ до Індії зріс на 900% із довоєнного рівня, сягнувши 82 млн т у 2023 році. Індія стала ключовим переробним центром для російської сировини, яку часто доставляє «тіньовий» флот, фінансуючи війну в Україні.

Експорт російської нафти до Китаю також збільшився – до 107 млн т у 2023 році проти 80 млн у 2021-му. Разом Індія та Китай тепер купують 78% російської нафти (проти 32% три роки тому).

Індія закуповує російську нафту через економічну вигоду. Міністр нафти Хардіп Сінгх Пурі заявив, що країна купуватиме нафту за найнижчими цінами в будь-кого, і нагадав, що Європа та Японія продовжують імпорт російського газу.

На початку 2025 року Індія та Китай зупинили закупівлі російської нафти на березень через подорожчання фрахту танкерів після нових санкцій США, спрямованих проти постачальників РФ. Це підвищило ставки на танкери, оскільки покупці та порти почали уникати санкційних суден.