Росія використовує криптовалюти для торгівлі нафтою – Reuters

Росія використовує криптовалюти у торгівлі нафтою з Китаєм та Індією, щоб обійти західні санкції. Про це Reuters повідомили чотири джерела, знайомі з ситуацією.

Деталі

Росія офіційно підтримує використання криптовалют у міжнародній торгівлі – минулого літа країна ухвалила закон, який дозволяє такі платежі. Проте про використання криптовалют саме у нафтовій торгівлі досі не повідомлялося.

Деякі російські нафтові компанії використовують біткоїн, ефір та стейблкоїни, такі як Tether, щоб спростити конвертацію китайських юанів та індійських рупій у російські рублі, кажуть співрозмовники видання.

Цей спосіб становить поки що невелику, але зростаючу частину загальної торгівлі нафтою Росії, яка у 2024 році досягла $192 млрд, за даними Міжнародного енергетичного агентства.

Один із прикладів: китайський покупець російської нафти переказує юані на офшорний рахунок компанії-посередника. Посередник конвертує ці кошти в криптовалюту, переводить їх на інший рахунок, а потім – на третій рахунок у Росії, де їх обмінюють на рублі. За даними одного з джерел, для одного російського нафтотрейдера обсяг таких операцій із Китаєм становить десятки мільйонів доларів щомісяця.

Крім криптовалют, Росія використовує й інші способи обходу санкцій, наприклад, платежі в дирхамах ОАЕ. Традиційні валюти все ще домінуюють у нафтових операціях, але криптовалюта стає зручним інструментом, який прискорює процеси, кажуть джерела. Навіть у разі скасування санкцій і повернення до долара криптовалюти, ймовірно, залишаться у використанні, додали вони.

Контекст

Криптовалюти вже допомагали країнам під санкціями США, таким як Іран і Венесуела, підтримувати економіку, уникаючи долара, який домінує на світовому нафтовому ринку. Росія пішла цим шляхом після того, як Венесуела посилила використання цифрових валют у торгівлі нафтою через поновлення санкцій Вашингтона.

За оцінками джерела, яке консультує Кремль, а також аналітичних центрів, таких як Королівський інститут об’єднаних служб Великої Британії та Центр інформаційної стійкості, криптовалюти – лише один із багатьох інструментів, які Росія використовує для вирішення проблем із платежами.

Президент США Дональд Трамп прагне покращити відносини з Росією, щоб завершити війну в Україні, але доля санкцій залишається невизначеною. 7 березня Трамп заявив, що розглядає можливість запровадження масштабних санкцій проти Росії, включно з банківськими обмеженнями та новими митами, доки не буде досягнуто припинення вогню та мирної угоди з Україною. А вже за кілька днів повідомлялося, що радники Трампа працюють над варіантами послаблення енергетичних санкцій проти РФ.