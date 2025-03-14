Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Росія використовує криптовалюти для торгівлі нафтою – Reuters

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Росія використовує криптовалюти у торгівлі нафтою з Китаєм та Індією, щоб обійти західні санкції. Про це Reuters повідомили чотири джерела, знайомі з ситуацією.  

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення

Деталі  

  • Росія офіційно підтримує використання криптовалют у міжнародній торгівлі – минулого літа країна ухвалила закон, який дозволяє такі платежі. Проте про використання криптовалют саме у нафтовій торгівлі досі не повідомлялося. 
  • Деякі російські нафтові компанії використовують біткоїн, ефір та стейблкоїни, такі як Tether, щоб спростити конвертацію китайських юанів та індійських рупій у російські рублі, кажуть співрозмовники видання.  
  • Цей спосіб становить поки що невелику, але зростаючу частину загальної торгівлі нафтою Росії, яка у 2024 році досягла $192 млрд, за даними Міжнародного енергетичного агентства. 
  • Один із прикладів: китайський покупець російської нафти переказує юані на офшорний рахунок компанії-посередника. Посередник конвертує ці кошти в криптовалюту, переводить їх на інший рахунок, а потім – на третій рахунок у Росії, де їх обмінюють на рублі. За даними одного з джерел, для одного російського нафтотрейдера обсяг таких операцій із Китаєм становить десятки мільйонів доларів щомісяця.  
  • Крім криптовалют, Росія використовує й інші способи обходу санкцій, наприклад, платежі в дирхамах ОАЕ. Традиційні валюти все ще домінуюють у нафтових операціях, але криптовалюта стає зручним інструментом, який прискорює процеси, кажуть джерела. Навіть у разі скасування санкцій і повернення до долара криптовалюти, ймовірно, залишаться у використанні, додали вони. 

Контекст  

Криптовалюти вже допомагали країнам під санкціями США, таким як Іран і Венесуела, підтримувати економіку, уникаючи долара, який домінує на світовому нафтовому ринку. Росія пішла цим шляхом після того, як Венесуела посилила використання цифрових валют у торгівлі нафтою через поновлення санкцій Вашингтона.  

За оцінками джерела, яке консультує Кремль, а також аналітичних центрів, таких як Королівський інститут об’єднаних служб Великої Британії та Центр інформаційної стійкості, криптовалюти – лише один із багатьох інструментів, які Росія використовує для вирішення проблем із платежами.

Президент США Дональд Трамп прагне покращити відносини з Росією, щоб завершити війну в Україні, але доля санкцій залишається невизначеною. 7 березня Трамп заявив, що розглядає можливість запровадження масштабних санкцій проти Росії, включно з банківськими обмеженнями та новими митами, доки не буде досягнуто припинення вогню та мирної угоди з Україною. А вже за кілька днів повідомлялося, що радники Трампа працюють над варіантами послаблення енергетичних санкцій проти РФ.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні