Український бренд виняткових речей Gunia Project готує до відкриття другий магазин в Києві. Про це розповіла співзасновниця бізнесу Марія Гаврилюк на своїй сторінці в Instagram. Інвестиції у проєкт вже перевищили 5 млн грн, повідомила Гаврилюк коментарі для Forbes Ukraine.

Деталі

Новий магазин Gunia Project знаходитиметься на вул. Золотоворітська, 2А в колишньому приміщенні консульства Панамських островів. Це другий власний офлайн-магазин бренду з моменту заснування. Відкриття заплановане на середину серпня 2025 року, розповіла співзасновниця бренду Марія Гаврилюк.

«Ще не маємо чітких прогнозів щодо окупності. Але можемо сказати, що це – наш найдорожчий проєкт», – говорить вона. На момент виходу матеріалу, на локації закінчують ремонтні роботи.

Дизайн інтер’єру розробила Анастасія Темпінська, засновниця київської студії архітектури та дизайну Temp Project. В портфоліо студії, зокрема, шоуруми для українських брендів в ніші одягу та аксесуарів Anoeses, Cher17, Amicabag. «Одним з принципових рішень було зберегти історичні дерев’яні панелі. Водночас ми наповнили простір новими сенсами. Багато меблів створено українськими брендами та виробниками», – каже Гаврилюк.

З часу відкриття першого магазину Gunia Project на вул. Антоновича в грудні 2021 року, бренд зріс – додалися нові категорії, зокрема прикраси й одяг. «На жаль, простір вже не дозволяє повноцінно їх презентувати. Новий магазин – логічний крок», – розповідає співзасновниця Gunia Project. З його запуском бренд зможе працювати з новими форматами, каже Гаврилюк, не уточнюючи деталі.

Магазин на вул. Антоновича продовжить роботу.

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Контекст

Проєкт Gunia Project розпочався в 2019 році з хобі і бажання засновниць Марії Гаврилюк та Наталії Каменської зробити національні традиції модними. В 2025-му – це бізнес на 12 категорій: від керамічних виробів, до ювелірних прикрас. Бренд має власне виробництво кераміки, яке щомісяця виготовляє 2400 виробів, та залучає українських майстрів унікальних технік. Крім України прикраси продаються в 20 країнах світу, розповідали засновниці в відеопроєкті Forbes Next. Речі від Gunia Project є у Бріджит Макрон, Папи Римського, Кайлі Дженнер, знімались у серіалі «Емілі в Парижі» від Netflix.

Середня ціна виробів Gunia Project – близько 5800 грн. Середній чек в наявному офлайн-магазині – орієнтовно 7000 грн, за даними компанії.