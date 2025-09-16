Ціни на соняшникову олію в Україні та Європі стрімко зростають через низьку врожайність в Україні та обмежене виробництво на континенті після спекотного й посушливого літа, яке завадило розвитку посівів. У французьких портах ціни на олію сягнули найвищих показників із листопада 2022 року, а в Україні вони наблизилися до п’ятимісячного максимуму, пише Bloomberg 16 вересня.

Деталі

В Україні врожайність соняшнику цього року буде нижчою за середній показник за останні п’ять років, переважно через посуху на півдні, де зосереджено більшість посівів, зазначає підрозділ Європейського Союзу з моніторингу сільськогосподарських ресурсів.

Європа також стикається з подібними проблемами: у Франції, яка є провідним виробником, очікується зниження виробництва на 15% порівняно з п’ятирічним середнім показником, за даними Міністерства сільського господарства Франції. Аналітична компанія Strategie Grains прогнозує, що врожай соняшнику в Європі може бути найгіршим за останні десять років і складе приблизно 8,3 млн тонн. «У кращому разі врожай буде поганим, у гіршому – катастрофічним», – зазначив Вінсент Браак, аналітик компанії.

Ціни на соняшникову олію зростають через занепокоєння щодо виробництва у 2025–2026 роках. Україна та ЄС разом забезпечують близько 40% світового виробництва соняшнику, за даними Міністерства сільського господарства США.

Індекс цін на рослинні олії, за даними FAO, досяг найвищого рівня з липня 2022 року, що посилює тиск на продовольчу інфляцію, яка залишається на дворічному максимумі. Обмежена пропозиція інших олійних культур, таких як пальмова та ріпакова олія, також сприяє зростанню цін. За даними Світового банку, у серпні соняшникова олія була найдорожчою серед рослинних олій.

Покупці реагують на ситуацію, купуючи менші обсяги олії замість великих запасів. «Зазвичай до цього часу ми бачимо покриття попиту на 50–60%, але зараз закупівлі до грудня можуть становити лише близько 30%», – зазначив Кайл Голланд, старший репортер агентства Expana. Деякі компанії також починають змінювати рецептури продуктів, щоб зменшити використання соняшникової олії, хоча такі зміни поки обмежені.

Певне полегшення може настати з просуванням збору врожаю та збільшенням поставок. В Україні, яка є провідним експортером соняшникової олії, жнива просуваються повільно, але, за даними консалтингової компанії UkrAgroConsult, у північних і західних регіонах врожайність покращується.

Фірма прогнозує зростання загального виробництва соняшнику більш ніж на 8% порівняно з минулим сезоном завдяки збільшенню посівних площ. У Європі жнива в розпалі, але ранні врожаї та вміст олії залишаються низькими, хоча, за словами Браака зі Strategie Grains, пізніші культури ще можуть принести несподівані результати.

Контекст

В Україні спостерігається нестача соняшникової олії через обмежену пропозицію соняшнику та переорієнтацію більшості переробних заводів на сою й ріпак. Це спричинило зростання внутрішніх цін на сиру соняшникову олію до 58 000–60 000 грн/т ($1160–1200/т) на умовах FCA-завод. Експортні ціни попиту склали $1135–1145/т для поставок у порти в серпні та $1100/т для поставок у вересні.

У відповідь малі переробні підприємства посилили активність, підвищивши закупівельні ціни на соняшник (з олійністю 50%) до 27 500–28 000 грн/т із доставкою на завод.

Ціни на соняшникову олію для серпневих поставок до Індії зросли до $1210–1220/т, до Китаю – до $1150/т, до країн ЄС – до $1200–1220/т.

Через посуху в Миколаївській і Дніпропетровській областях врожай соняшнику може зменшитися на 1 млн т, але сприятлива погода в інших регіонах України дозволяє зберегти прогноз виробництва на рівні 13,5–14 млн т.

У серпні експорт соняшникової олії з України скоротився до 150 000 т, що стало найнижчим місячним показником за останні три роки.