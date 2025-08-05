Президент США Дональд Трамп заявив, що «протягом наступних 24 годин» підвищить мита на товари з Індії через те, що Нью-Делі продовжує купувати російську нафту. Про це пише Bloomberg 5 серпня.

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«Ми зупинилися на 25%, але, думаю, я суттєво підвищу це мито протягом наступних 24 годин, тому що вони купують російську нафту», – сказав Трамп. «Вони підживлюють воєнну машину. І якщо вони продовжуватимуть це робити, я не буду задоволений».

Трамп зазначив, що зниження цін на енергоносії послабить здатність Путіна продовжувати вторгнення в Україну, яке триває вже четвертий рік.

«Якщо ціни на енергоносії впадуть достатньо низько, Путін припинить убивати людей», – сказав Трамп. «Якщо знизити ціну ще на $10 за барель, у нього не буде вибору, адже його економіка в поганому стані».

Уряд Індії заявив, що продовжить переговори зі США, сподіваючись домовитися про нижчі мита. Він також назвав погрози Трампа щодо закупівель енергоносіїв необґрунтованими.

Індія розглядає можливість збільшення закупівель природного газу зі США, а також імпорту телекомунікаційного обладнання та золота.

Контекст

Раніше Дональд Трамп попереджав Індію про можливі додаткові санкції через її співпрацю з Росією в енергетичному та військовому секторах. Він висловив незадоволення високими митами та торговими обмеженнями, які запровадила Індія, звинувачуючи країну у значних закупівлях російської зброї та енергоносіїв. На думку Трампа, це підриває міжнародні зусилля, спрямовані на стримування агресії Кремля. Окрім базового мита у 25%, США мають намір запроваджувати додаткові штрафні заходи за співпрацю з Росією.

Згодом стало відомо, що найбільший державний нафтопереробний завод Індії придбав мільйони барелів нафти у США та ОАЕ. Цей крок відбувся на тлі погроз Трампа встановити високі мита для країн, які продовжують купувати російську нафту.