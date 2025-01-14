Падіння курсу гривні. НБУ запевняє, що ринок стабільний і ситуація під контролем

У січні 2025 року офіційний курс гривні до долара продовжив знижуватися через сезонні чинники, однак послаблення валюти не було різким. Останніми днями спостерігається поступове зростання пропозиції валюти, а Національний банк України (НБУ) зберігає повний контроль за ситуацією. Про це заявив директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський, пише «Інтерфакс-Україна» .

Деталі

У Національному банку України запевнили, що безготівковий валютний ринок залишається стабільним, а банк має всі необхідні інструменти та ресурси для його підтримки.

Міжнародні резерви НБУ на 1 січня 2025 року досягли рекордної позначки $43,8 млрд, що значно більше за показники початку повномасштабного вторгнення, коли резерви були меншими за $30 млрд.

Стійкість ринку була добре продемонстрована в грудні 2024 року, коли, попри високий попит на безготівкову валюту, гривня послабшала до долара лише на 1%, заявив Лепушинський. Курс до євро майже не змінився, оскільки долар зміцнився щодо євро на міжнародних ринках.

Що стосується готівкової валюти, ситуація також під контролем: дефіциту іноземної валюти та ажіотажного попиту не спостерігається. Середньоденний обсяг купівлі готівкової валюти населенням зріс незначно – до $57 млн у січні проти $54 млн у грудні.

Фінансова система має достатню валютну ліквідність, зокрема в готівковому сегменті. Обсяг готівкової валюти в касах банків на 10 січня становив близько $1 млрд, що відповідає показникам 2024 року, додали в НБУ.

Незважаючи на тимчасове збільшення різниці між готівковим та офіційним курсом, в НБУ вважають це явище короткочасним, враховуючи можливості банків задовольняти попит на валюту за курсом, наближеним до офіційного.

Лепушинський наголосив на важливості забезпечення стійкості валютного ринку і додав, що помірні курсові коливання не загрожуватимуть інфляційному тренду, а також не вплинуть на досягнення цілі по інфляції на рівні 5% у наступні роки. НБУ продовжить роботу, щоб зробити гривневі інструменти заощаджень привабливими для населення, зазначив він.

Контекст

Попит на валюту в Україні зростає на фоні відновлення економіки та збільшення імпорту, що створює додатковий тиск на курс гривні, згідно з останнім звітом НБУ щодо фінансової стабільності. «Восени спостерігалося зростання попиту на готівкову валюту з боку населення, що стало основним чинником додаткового тиску на обмінний курс», – йдеться в документі.

24 травня офіційний курс долара подолав позначку 40 грн/$, що стало першим випадком за багато років. Подібний рівень готівковий долар тримався лише в лютому 2015 року, але він швидко знизився. Під час великої війни готівковий курс досягнув позначки 40 грн у липні 2022 року, а в вересні 2022 року наблизився до 42 грн. Внаслідок часткового послаблення валютних обмежень, готівковий курс наблизився до міжбанківського, і долар «на вулиці» знову став дешевшим за 40 грн. Наразі відхилення між готівковим та міжбанківським курсами становить лише 5-15 копійок.

Влада очікує, що у 2025 році курс гривні до долара буде на рівні 45 грн, у 2026-му – 46,5 грн, а в 2027-му – 46,4 грн, як зазначено в бюджетній декларації на 2025-2027 роки.

Наприкінці 2024 року офіційний курс долара вперше в історії перевищив 42 грн, склавши 42,04 грн/$. Це сталося 31 грудня, коли Нацбанк встановив курс на рівні 42,0390 грн/$, порівняно з 41,9403 грн/$ днем раніше.

У результаті девальвація гривні до долара за 2024 рік склала 9,6%, а до євро – лише 3,9%.