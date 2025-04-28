НБУ вдвічі збільшив валютні інтервенції: за тиждень на міжбанку продано $619 млн

Минулого тижня Національний банк України (НБУ) значно збільшив обсяги продажу валюти на міжбанківському ринку – до $618,9 млн, що вдвічі більше порівняно з попереднім тижнем ($304,5 млн). Про це свідчать дані , опубліковані на сайті регулятора.

Деталі

При цьому НБУ придбав лише $0,8 млн, тоді як тижнем раніше купівля склала $10 млн. У результаті чисті валютні інтервенції зросли на 103,1%, досягнувши $618,1 млн.

Від початку 2025 року Нацбанк продав на ринку $10,86 млрд, що на 36,9% перевищує показник за аналогічний період минулого року.

На готівковому ринку ситуація залишалася нестабільною: лише в середу обсяг купівлі валюти перевищив продаж на $3,7 млн. В інші дні спостерігалося позитивне сальдо: $13,06 млн у понеділок, $6,01 млн у вівторок і $3,80 млн у четвер.

Офіційний курс гривні за тиждень послабшав на 36 копійок – з 41,39 грн/$1 до 41,75 грн/$1. Курс євро, навпаки, 22 квітня сягнув історичного максимуму (47,76 грн/€1) через падіння долара на світових ринках, але до кінця тижня знизився до 47,38 грн/€1, подорожчавши за тиждень на 6 копійок.

На готівковому ринку долар у першій половині тижня зріс майже на 50 копійок: купівля – до 41,45 грн/$1, продаж – до 41,56 грн/$1. У другій половині тижня ці рівні стабілізувалися.

Контекст

У 2024 році міжнародні резерви України сягнули $43,8 млрд, збільшившись завдяки значним валютним надходженням, які перевищили витрати Національного банку України (НБУ) на підтримку гривні та погашення зовнішніх боргів.

Протягом року країна отримала близько $42 млрд фінансової підтримки від міжнародних партнерів. Найбільші внески зробили Європейський Союз ($17 млрд), США ($8 млрд), МВФ ($5,3 млрд), Японія ($4,3 млрд) і Канада ($1,8 млрд). Додатково $3,5 млрд залучили через розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Ці кошти дозволили покрити $10 млрд боргових виплат, зокрема перед МВФ і кредиторами за реструктуризованим боргом.

Для стабілізації курсу гривні НБУ продав $34,8 млрд. Проте завдяки припливу $17,3 млрд офіційного фінансування в останньому кварталі резерви досягли рекордного рівня, перевищивши мінімальні стандарти МВФ на 20%.

У березні 2024 року резерви зросли на $2,28 млрд, до $42,4 млрд, через надходження від партнерів, які компенсували витрати НБУ на валютні інтервенції та боргові виплати. Чистий продаж валюти скоротився на 12,5% порівняно з лютим 2025 року: НБУ продав $2,65 млрд, купивши лише $0,01 млрд до резервів.