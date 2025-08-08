Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

НБУ застеріг Свириденко про нестачу капіталу «Укрпошти»

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

1 хв читання

«Укрпошта», Ігор Смілянський /Getty Images

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський Фото Getty Images

Національний банк повідомив премʼєр-міністерку Юлію Свириденко про збитковість та недостатню капіталізацію державного поштового оператора «Укрпошти». Про це йдеться у листі Нацбанку до Свириденко, який є у розпорядженні Forbes Ukraine. 

Бізнес-конференція Forbes Agro: відкрийте для себе нові агроінновації та інвестиційні можливості — купуйте квиток прямо зараз!

До 25.08 діє спеціальна ціна.

Ключові тези

  • Станом на 1 липня обсяг власного капіталу Укрпошти становить «мінус» 661,5 млн грн. Для виконання нормативного запасу капіталу потрібно щонайменше 158,9 млн грн, йдеться у документі.
  • Це означає, що компанії бракує 820,4 млн грн капіталу, і потрібна докапіталізація. Водночас збитки Укрпошти за перше півріччя 2025-го зросли з 869,5 млн грн до 1,42 млрд грн. 
  • «Це свідчить про неспроможність компанії відновлювати та накопичувати капітал за рахунок операційної діяльності», – додається у листі. 
  • Якщо така динаміка збережеться, потреба у докапіталізації наприкінці року може зрости, йдеться у документі. «Це створює додаткові фіскальні ризики або змушує ухвалювати важливі рішення, наприклад, відмовитись від платіжної ліцензії або отримання обмеженої банківської ліцензії», – йдеться у листі.
  •  Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський відмовився коментувати дії регулятора. «Якби «Укрпошта» потребувала докапіталізації, то звернулась би до акціонера, а такого звернення не було», – додав він. Він зазначив, що компанія справно обслуговує кредити ЄБРР та ПІБ, які слідкують за її станом, вчасно сплачує зарплати та відновлює зруйновані ударами РФ відділення.

Контекст

Укрпошта щонайменше з 2020-го декларує плани стати банком і цьогоріч вона наблизилась до цього – після прийняття законопроєкту про розвиток фінансової інклюзії у червні. Це фінустанова з обмеженою банківською ліцензією, яка працюватиме у віддалених селах та прифронтових регіонах. 

Попри підтримку в Верховній Раді, ідею створення банку на базі Укрпошти не підтримував Нацбанк. Серед причин велика частка держави у банківському секторі та недооцінювання Укрпоштою фінансових ризиків. 

За законопроєктом, компанія, яка хоче стати банком фінінклюзії повинна мати чистий річний дохід не менше €5 млн (225,4 млн грн) та мати розгалужену мережу відділень. Щоб запустити банк Укрпошті потрібно близько 400-500 млн грн інвестицій у мережу та IT-складову, розповідав Смілянський в інтервʼю Forbes у квітні.

Також «Укрпошта» може отримати Перший інвестиційний банк (PINbank), який раніше належав підсанкційному російському бізнесмену Євгену Гінеру. Кабінет міністрів у січні передав його до Міністерства інфраструктури з подальшими планами віддати в управління Укрпошти. За півроку цього так і не сталось.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні