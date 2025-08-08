Національний банк повідомив премʼєр-міністерку Юлію Свириденко про збитковість та недостатню капіталізацію державного поштового оператора «Укрпошти». Про це йдеться у листі Нацбанку до Свириденко, який є у розпорядженні Forbes Ukraine.

Ключові тези

Станом на 1 липня обсяг власного капіталу Укрпошти становить «мінус» 661,5 млн грн. Для виконання нормативного запасу капіталу потрібно щонайменше 158,9 млн грн, йдеться у документі.

Це означає, що компанії бракує 820,4 млн грн капіталу, і потрібна докапіталізація. Водночас збитки Укрпошти за перше півріччя 2025-го зросли з 869,5 млн грн до 1,42 млрд грн.

«Це свідчить про неспроможність компанії відновлювати та накопичувати капітал за рахунок операційної діяльності», – додається у листі.

Якщо така динаміка збережеться, потреба у докапіталізації наприкінці року може зрости, йдеться у документі. «Це створює додаткові фіскальні ризики або змушує ухвалювати важливі рішення, наприклад, відмовитись від платіжної ліцензії або отримання обмеженої банківської ліцензії», – йдеться у листі.

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський відмовився коментувати дії регулятора. «Якби «Укрпошта» потребувала докапіталізації, то звернулась би до акціонера , а такого звернення не було», – додав він. Він зазначив, що компанія справно обслуговує кредити ЄБРР та ПІБ, які слідкують за її станом, вчасно сплачує зарплати та відновлює зруйновані ударами РФ відділення.

Контекст

Укрпошта щонайменше з 2020-го декларує плани стати банком і цьогоріч вона наблизилась до цього – після прийняття законопроєкту про розвиток фінансової інклюзії у червні. Це фінустанова з обмеженою банківською ліцензією, яка працюватиме у віддалених селах та прифронтових регіонах.

Попри підтримку в Верховній Раді, ідею створення банку на базі Укрпошти не підтримував Нацбанк. Серед причин велика частка держави у банківському секторі та недооцінювання Укрпоштою фінансових ризиків.

За законопроєктом, компанія, яка хоче стати банком фінінклюзії повинна мати чистий річний дохід не менше €5 млн (225,4 млн грн) та мати розгалужену мережу відділень. Щоб запустити банк Укрпошті потрібно близько 400-500 млн грн інвестицій у мережу та IT-складову, розповідав Смілянський в інтервʼю Forbes у квітні.

Також «Укрпошта» може отримати Перший інвестиційний банк (PINbank), який раніше належав підсанкційному російському бізнесмену Євгену Гінеру. Кабінет міністрів у січні передав його до Міністерства інфраструктури з подальшими планами віддати в управління Укрпошти. За півроку цього так і не сталось.