Українська делегація РНБО та Міноборони провела візит до США для переговорів щодо ініціативи «Drone Deal». Основна мета – узгодження деталей угоди про закупівлю українських дронів та створення спільного виробництва, повідомив серкретар РНБО Рустем Умєров.

Деталі

Під час зустрічей з представниками Пентагону, Конгресу та американських військових сторони обговорили можливість продажу українських дронів, їх модернізацію, а також можливість створення спільних українсько-американських виробництв.

Серед тем – співпраця у сфері повітряних, морських і наземних безпілотних систем.

Окремо порушили питання фінансування американського озброєння через механізм PURL за кошти європейських партнерів. Йшлося, зокрема, про постачання у 2026 році та можливе розширення обсягів.

Контекст

Менше ніж за три роки українська оборонна промисловість зросла у 35 разів. Нині ця індустрія спроможна виробляти зброї на $35 млрд щорічно. Від початку повномасштабної війни в Україні з’явились понад 150 виробників FPV-дронів. Радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін заявляв, що Україна здатна виробляти 5 млн FPV-дронів на рік.

Ринок БпЛА в Україні активно зростає. Майже 100% дронів для ЗСУ розробляють в Україні, велику частину в цьому секторі займає приватний бізнес, повідомив на початку червня заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.