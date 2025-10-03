Постачання американської зброї Україні може затриматися через шатдаун у США – перше за сім років припинення роботи уряду . Обговорення військової підтримки Києва з боку США призупинилися після того, як 30 вересня американський уряд припинив роботу. Про це пише The Telegraph із посиланням на джерело в українському уряді.

Деталі

Сотні тисяч федеральних працівників у США відправлені у вимушені відпустки. Напередодні, 29 вересня, українська делегація прибула до Вашингтона для переговорів із представниками Білого дому щодо угоди про обмін технологіями безпілотників на американські роялті.

Однак через шатдаун переговори опинилися в підвішеному стані, а федеральним працівникам наказали залишатися вдома.

«Я не розумію, як вони зможуть продовжити», – зазначило джерело в українському уряді в коментарі The Telegraph.

Усі заплановані проєкти «дещо постраждали», пише видання, оскільки представники Пентагону, Державного департаменту та Білого дому не проводять зустрічей.

Інші українські делегації, які планували прибути найближчими тижнями, зараз переглядають свої плани, пише The Telegraph.

Контекст

Між республіканцями та демократами триває конфлікт щодо $1,7 трлн «дискреційних» витрат, які становлять чверть від загального бюджету США в $7 трлн. Інші кошти спрямовуються на медицину, пенсії та обслуговування державного боргу, що сягнув $37,5 трлн.

Останній урядовий шатдаун у США відбувся в грудні 2018 року за президентства Дональда Трампа і тривав 34 дні. З 1976 року уряд припиняв роботу 21 раз. У березні Конгрес США в останній момент запобіг черговому шатдауну, коли Сенат схвалив законопроєкт Палати представників про фінансування уряду. Однак це рішення підкреслило серйозні розбіжності всередині Демократичної партії, а лідера демократів у Сенаті розкритикували за компроміс.

З моменту інавгурації Дональда Трампа у січні 2025 року США не надавали Україні військової допомоги. Натомість НАТО запровадило механізм PURL для швидкого постачання зброї Україні. За цією системою Україна формує перелік потреб, а союзники закуповують або передають зброю. У межах PURL країни НАТО зобов’язалися надати $2 млрд: Нідерланди – €500 млн, Данія, Норвегія, Швеція – $500 млн, Німеччина – $500 млн, Канада – $500 млн. Зеленський повідомив, що Бельгія, Литва, Латвія, Естонія, Ісландія та Люксембург готові фінансувати наступний пакет. Загалом планується $10 млрд військової підтримки.