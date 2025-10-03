Постачання американської зброї Україні може затриматися через шатдаун у США – перше за сім років припинення роботи уряду. Обговорення військової підтримки Києва з боку США призупинилися після того, як 30 вересня американський уряд припинив роботу. Про це пише The Telegraph із посиланням на джерело в українському уряді.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Сотні тисяч федеральних працівників у США відправлені у вимушені відпустки. Напередодні, 29 вересня, українська делегація прибула до Вашингтона для переговорів із представниками Білого дому щодо угоди про обмін технологіями безпілотників на американські роялті.
- Однак через шатдаун переговори опинилися в підвішеному стані, а федеральним працівникам наказали залишатися вдома.
- «Я не розумію, як вони зможуть продовжити», – зазначило джерело в українському уряді в коментарі The Telegraph.
- Усі заплановані проєкти «дещо постраждали», пише видання, оскільки представники Пентагону, Державного департаменту та Білого дому не проводять зустрічей.
- Інші українські делегації, які планували прибути найближчими тижнями, зараз переглядають свої плани, пише The Telegraph.
Контекст
Між республіканцями та демократами триває конфлікт щодо $1,7 трлн «дискреційних» витрат, які становлять чверть від загального бюджету США в $7 трлн. Інші кошти спрямовуються на медицину, пенсії та обслуговування державного боргу, що сягнув $37,5 трлн.
Останній урядовий шатдаун у США відбувся в грудні 2018 року за президентства Дональда Трампа і тривав 34 дні. З 1976 року уряд припиняв роботу 21 раз. У березні Конгрес США в останній момент запобіг черговому шатдауну, коли Сенат схвалив законопроєкт Палати представників про фінансування уряду. Однак це рішення підкреслило серйозні розбіжності всередині Демократичної партії, а лідера демократів у Сенаті розкритикували за компроміс.
З моменту інавгурації Дональда Трампа у січні 2025 року США не надавали Україні військової допомоги. Натомість НАТО запровадило механізм PURL для швидкого постачання зброї Україні. За цією системою Україна формує перелік потреб, а союзники закуповують або передають зброю. У межах PURL країни НАТО зобов’язалися надати $2 млрд: Нідерланди – €500 млн, Данія, Норвегія, Швеція – $500 млн, Німеччина – $500 млн, Канада – $500 млн. Зеленський повідомив, що Бельгія, Литва, Латвія, Естонія, Ісландія та Люксембург готові фінансувати наступний пакет. Загалом планується $10 млрд військової підтримки.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.