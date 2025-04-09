Нестабільність на світових ринках посилюється. 9 квітня набувають чинності нові мита США для ЄС та Китаю

Світові ринки все більше лихоманить через мита президента США Дональда Трампа. У середу, 9 квітня, нестабільність на світових ринках посилилася, коли набувають чинності широкі мита, зокрема для ЄС та Китаю, пише FT .

Ключові факти

Контракти на S&P 500 і Nasdaq 100 впали на 1,9% кожен. Контракти на Stoxx Europe 600 знизилися на 3,5%.

Азійські акції розпродавалися. Лише китайський індекс CSI 300 показав зростання. Це сталося через ознаки того, що Пекін почав підтримувати ринок.

Ціни на нафту різко впали через побоювання сповільнення світової економіки. Ф’ючерси на нафту Brent, яка є міжнародним еталоном, досягли найнижчого рівня за чотири роки – $60,28 за барель.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій США зросла на 0,2 відсоткового пункта, до 4,46%.

Дохідність 10-річних японських державних облігацій піднялася на 0,08 відсоткового пункта, до 1,35%.

Ед Ярдені з Yardeni Associates сказав, що розпродаж казначейських облігацій свідчить про те, що адміністрація Трампа «грається з вибухонебезпечною речовиною».

Долар подешевшав на 0,5% відносно кошика валют торговельних партнерів.

Контекст

9 квітня набувають чинності імпортні мита для близько 60 торгових партнерів США, включно з ЄС.

Крім того, Трамп напередодні підписав указ, який змінює з 34% на 84% американські ввізні мита на китайські товари. Таким чином, з урахуванням мит у 20%, які були введені Трампом на товари з Китаю в перший термін його президентства, сумарний тариф зростає до 104%. Указ набуває чинності 9 квітня 2025 року о 12:01 за східним літнім часом США (19:01 за Києвом).

Напередодні Трамп анонсував торговельні переговори з партнерами. Ринки відреагували зростанням на тлі сподівань, що він може пом’якшити або скасувати підвищені мита для десятків країн. Зокрема, президент США заявив, що шанси на торговельну угоду з Південною Кореєю «виглядають обнадійливо» після телефонної розмови з виконувачем обов’язків президента Хан Док Су. Про активний діалог із Білим домом повідомили лідери інших азійських та європейських держав.