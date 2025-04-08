Трамп в очікуванні дзвінка з Пекіну збільшує мита для Китаю до 104%

Нові 50-відсоткові мита США проти китайського імпорту набудуть чинності 9 квітня, повідомила речниця Білого дому Каролайн Левітт на брифінгу 8 квітня, пише CNBC. За даними Bloomberg, президент Дональд Трамп провів останні години перед повним запровадженням масштабних мит, домовляючись із ключовими союзниками, однак перспектива угоди з Китаєм на цей момент виглядає примарною.
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз
Деталі
- Погрози Трампа накласти на Китай додаткові 50% мита, що призведе до збільшення загального збору до 104%, прозвучали після того, як Пекін дав зрозуміти, що не поступиться в торговельній війні.
- У дописі в соцмережі Трамп повідомив, що чекає на дзвінок від китайських чиновників, і звинуватив їх у неправильному поводженні з ситуацією.
- Коментуючи погрози Трампа, речниця Білого дому сказала: «Вони набудуть чинності сьогодні о 12:01 ночі. Тобто фактично завтра».
- За словами Левітт, президент Трамп «вірить, що Китай хоче укласти угоду зі США». «Китай повинен укласти угоду зі США. Для Китаю було помилкою відповідати. Коли Америку бʼють, вона бʼє у відповідь сильніше», – сказала Левітт.
- Вона додала, що угоди можливі лише за умови вигоди для американських працівників та скорочення торговельного дефіциту США.
Контекст
104% – це загальний обсяг тарифів, який включає: попередні мита у 20%, запроваджені через кризу з фентанілом; «дзеркальні» тарифи в 34%; додаткові мита в 50% за те, що Пекін не скасував заходи у відповідь на «дзеркальні» мита США.
Напередодні Трамп анонсував торговельні переговори з партнерами. Ринки відреагували зростанням на тлі сподівань, що він може пом’якшити або скасувати підвищені мита для десятків країн. Зокрема, президент США заявив, що шанси на торговельну угоду з Південною Кореєю ʼвиглядають обнадійливоʼ після телефонної розмови з виконувачем обов’язків президента Хан Док Су. Про активний діалог із Білим домом повідомили лідери інших азійських та європейських держав.
Водночас Мінторгівлі Китаю заявило, що застосує додаткові заходи у відповідь, якщо Трамп виконає свою погрозу ввести додаткові 50-відсоткові мита на китайські товари. Пекін пообіцяв вжити рішучих дій для стабілізації ринків.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.