Трамп в очікуванні дзвінка з Пекіну збільшує мита для Китаю до 104%

Нові 50-відсоткові мита США проти китайського імпорту набудуть чинності 9 квітня, повідомила речниця Білого дому Каролайн Левітт на брифінгу 8 квітня, пише CNBC . За даними Bloomberg , президент Дональд Трамп провів останні години перед повним запровадженням масштабних мит, домовляючись із ключовими союзниками, однак перспектива угоди з Китаєм на цей момент виглядає примарною.

Деталі

Погрози Трампа накласти на Китай додаткові 50% мита, що призведе до збільшення загального збору до 104%, прозвучали після того, як Пекін дав зрозуміти, що не поступиться в торговельній війні.

У дописі в соцмережі Трамп повідомив, що чекає на дзвінок від китайських чиновників, і звинуватив їх у неправильному поводженні з ситуацією.

Коментуючи погрози Трампа, речниця Білого дому сказала: «Вони набудуть чинності сьогодні о 12:01 ночі. Тобто фактично завтра».

За словами Левітт, президент Трамп «вірить, що Китай хоче укласти угоду зі США». «Китай повинен укласти угоду зі США. Для Китаю було помилкою відповідати. Коли Америку бʼють, вона бʼє у відповідь сильніше», – сказала Левітт.

Вона додала, що угоди можливі лише за умови вигоди для американських працівників та скорочення торговельного дефіциту США.

Контекст

104% – це загальний обсяг тарифів, який включає: попередні мита у 20%, запроваджені через кризу з фентанілом; «дзеркальні» тарифи в 34%; додаткові мита в 50% за те, що Пекін не скасував заходи у відповідь на «дзеркальні» мита США.

Напередодні Трамп анонсував торговельні переговори з партнерами. Ринки відреагували зростанням на тлі сподівань, що він може пом’якшити або скасувати підвищені мита для десятків країн. Зокрема, президент США заявив, що шанси на торговельну угоду з Південною Кореєю ʼвиглядають обнадійливоʼ після телефонної розмови з виконувачем обов’язків президента Хан Док Су. Про активний діалог із Білим домом повідомили лідери інших азійських та європейських держав.

Водночас Мінторгівлі Китаю заявило, що застосує додаткові заходи у відповідь, якщо Трамп виконає свою погрозу ввести додаткові 50-відсоткові мита на китайські товари. Пекін пообіцяв вжити рішучих дій для стабілізації ринків.