Волл-стріт зростає після триденного падіння. Інвестори очікують переговорів США і торгових партнерів

Основні фондові індекси США зросли більш ніж на 3%, перервавши триденну серію падінь із високою волатильністю. Оптимізм інвесторів посилився через очікування прориву в переговорах про мит США. Про це пишуть Trading Economics та Bloomberg 8 квітня.
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз
Деталі
- S&P 500 зріс на 3,4%, Nasdaq 100 – на 3,7%, Dow Jones – на 3,4%, європейський Stoxx 600 – на 3,4%, а світовий індекс MSCI – на 3,6%.
- Біткоїн додав 1,2% ($79 892), а Ефіріум знизився на 0,2% ($1 567). Дохідність 10-річних облігацій США зросла до 4,24% (+5 пунктів), Німеччини – до 2,66% (+5), Британії – до 4,64% (+3). Нафта WTI подорожчала на 0,7% до $61,10 за барель, а золото – на 0,9% до $3010 за унцію.
- Таке відновлення сталося після заяви міністра фінансів Скотта Бессента про те, що близько 70 країн, включно з Японією, звернулися до Білого дому для початку переговорів про мита.
- Експерти з Волл-стріт вважають, що це може допомогти фондовому ринку відновитися після недавнього падіння. Аналітики зазначають, що хоча конкретних угод ще немає, сам факт переговорів дає ринкам перепочинок від розпродажів.
Контекст
2 квітня Дональд Трамп оголосив про введення «взаємних мит» на товари з понад 180 країн, включно з Китаєм, висловивши готовність до переговорів про їх пом’якшення.
«Кожна країна дзвонила нам, і це краса нашої політики – ми тримаємо все під контролем. Вони пропонують нам вигоди. Наприклад, із TikTok Китай може сказати: «Ми підтримаємо угоду, але що ви зробите з митами?» Мита дають нам величезну силу на переговорах, як і завжди» – заявив Трамп.
Китай зіткнувся з третьою хвилею американських мит після переобрання Трампа: якщо раніше мита сягали 20%, то тепер весь китайський імпорт обкладається 54%.
У відповідь Пекін ввів 34% мита на американські товари та обмежив експорт рідкоземельних елементів до США, відмовившись схвалити продаж TikTok. Трамп пригрозив підняти мита до 104%, якщо Китай не скасує свої заходи.
8 квітня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що близько 70 країн звернулися до Вашингтона для переговорів про мита, прагнучи відновити баланс у світовій торгівлі. Він анонсував початок консультацій із Японією для реалізації «нової ери глобальної торгівлі» за баченням Трампа.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.