Волл-стріт зростає після триденного падіння. Інвестори очікують переговорів США і торгових партнерів

Основні фондові індекси США зросли більш ніж на 3%, перервавши триденну серію падінь із високою волатильністю. Оптимізм інвесторів посилився через очікування прориву в переговорах про мит США. Про це пишуть Trading Economics та Bloomberg 8 квітня.

Деталі

S&P 500 зріс на 3,4%, Nasdaq 100 – на 3,7%, Dow Jones – на 3,4%, європейський Stoxx 600 – на 3,4%, а світовий індекс MSCI – на 3,6%.

Біткоїн додав 1,2% ($79 892), а Ефіріум знизився на 0,2% ($1 567). Дохідність 10-річних облігацій США зросла до 4,24% (+5 пунктів), Німеччини – до 2,66% (+5), Британії – до 4,64% (+3). Нафта WTI подорожчала на 0,7% до $61,10 за барель, а золото – на 0,9% до $3010 за унцію.

Таке відновлення сталося після заяви міністра фінансів Скотта Бессента про те, що близько 70 країн, включно з Японією, звернулися до Білого дому для початку переговорів про мита.

Експерти з Волл-стріт вважають, що це може допомогти фондовому ринку відновитися після недавнього падіння. Аналітики зазначають, що хоча конкретних угод ще немає, сам факт переговорів дає ринкам перепочинок від розпродажів.

Контекст

2 квітня Дональд Трамп оголосив про введення «взаємних мит» на товари з понад 180 країн, включно з Китаєм, висловивши готовність до переговорів про їх пом’якшення.

«Кожна країна дзвонила нам, і це краса нашої політики – ми тримаємо все під контролем. Вони пропонують нам вигоди. Наприклад, із TikTok Китай може сказати: «Ми підтримаємо угоду, але що ви зробите з митами?» Мита дають нам величезну силу на переговорах, як і завжди» – заявив Трамп.

Китай зіткнувся з третьою хвилею американських мит після переобрання Трампа: якщо раніше мита сягали 20%, то тепер весь китайський імпорт обкладається 54%.

У відповідь Пекін ввів 34% мита на американські товари та обмежив експорт рідкоземельних елементів до США, відмовившись схвалити продаж TikTok. Трамп пригрозив підняти мита до 104%, якщо Китай не скасує свої заходи.

8 квітня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що близько 70 країн звернулися до Вашингтона для переговорів про мита, прагнучи відновити баланс у світовій торгівлі. Він анонсував початок консультацій із Японією для реалізації «нової ери глобальної торгівлі» за баченням Трампа.