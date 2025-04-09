Нестабильность на мировых рынках усиливается. 9 апреля вступают в силу новые пошлины США для ЕС и Китая.

Мировые рынки все больше лихорадит из-за пошлин президента США Дональда Трампа. В среду, 9 апреля, нестабильность на мировых рынках усилилась, когда вступают в силу широкие пошлины, в частности для ЕС и Китая, пишет FT .

Ключевые факты

Контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 упали на 1,9% каждый. Контракты на Stoxx Europe 600 снизились на 3,5%.

Азиатские акции распродавались. Лишь китайский индекс CSI 300 показал рост. Это произошло вследствие признаков того, что Пекин начал поддерживать рынок.

Цены на нефть резко упали из-за опасений замедления мировой экономики. Фьючерсы на нефть Brent, являющуюся международным эталоном, достигли самого низкого уровня за четыре года – $60,28 за баррель.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 0,2 процентного пункта, до 4,46%.

Доходность 10-летних японских государственных облигаций поднялась на 0,08 процентного пункта, до 1,35%.

Эд Ярдени из Yardeni Associates сказал, что распродажа казначейских облигаций свидетельствует о том, что администрация Трампа «играется со взрывоопасным веществом».

Доллар подешевел на 0,5% по отношению к корзине валют торговых партнеров.

Контекст

9 апреля вступают в силу импортные пошлины для около 60 торговых партнеров США, включая ЕС.

Кроме того, Трамп накануне подписал указ, изменяющий с 34% на 84% американские ввозные пошлины на китайские товары. Таким образом, с учетом пошлин в 20%, введенных Трампом на товары из Китая в первый срок его президентства, суммарный тариф растет до 104%. Указ вступает в силу 9 апреля 2025 года в 12:01 по восточному летнему времени США (19:01 по Киеву).

Накануне Трамп анонсировал торговые переговоры с партнерами. Рынки отреагировали ростом на фоне надежд, что он может смягчить или отменить повышенные пошлины для десятков стран. В частности, президент США заявил, что шансы на торговое соглашение с Южной Кореей «выглядят обнадеживающе» после телефонного разговора с исполняющим обязанности президента Хан Док Су. Об активном диалоге с Белым домом сообщили лидеры других азиатских и европейских государств.