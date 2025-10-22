Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив про виділення додаткового фінансування для забезпечення України електроенергією та опаленням напередодні зими. Про це він заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Осло 22 жовтня.

Деталі

Стьоре повідомив, що Норвегія надасть 1,5 млрд норвезьких крон (приблизно $148,5 млн) для цих потреб.

«Норвегія твердо підтримує Україну і продовжуватиме це робити. Важливо підтримувати тісний діалог з українською владою, щоб наша допомога відповідала реальним потребам країни», – наголосив він.

Стьоре також зазначив, що Норвегія підтримує регулярні контакти з Україною, зокрема з президентом та представниками уряду. «Під час зустрічі з президентом Зеленським я представив плани Норвегії щодо підтримки України до 2026 року. Я переконаний, що ця підтримка залишатиметься потужною», – додав прем’єр.

Контекст

На початку жовтня Росія відновила масштабні удари по українській газовидобувній інфраструктурі, що забезпечує 80-90% споживання газу в країні. Мета – зірвати підготовку до опалювального сезону, заявили в НАК «Нафтогаз України», коментуючи наймасштабнішу атаку на газовидобуток, що сталася в ніч на 3 жовтня.

Внаслідок цієї атаки Росія знищила близько 60% українських потужностей із видобутку газу, повідомив Bloomberg з посиланням на джерела. Якщо обстріли інфраструктури триватимуть, до кінця березня 2026 року Україні може знадобитися імпорт 4,4 млрд кубометрів газу на суму приблизно €2 млрд, підсумувало видання.

На зустрічі з журналістами 20 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже має домовленості щодо газопостачання на $2 млрд у випадку складної ситуації. «Частина траншів уже знайдена», – запевнив президент.