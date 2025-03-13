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«Нова-Енерджі» отримала ліцензію на постачання електроенергії

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

«Нова-Енерджі» отримала ліцензію на постачання електроенергії /Facebook Володимир Поперешнюк

Facebook Володимир Поперешнюк

Енергетична компанія групи NOVA – «Нова-Енерджі» – отримала ліцензію на постачання електроенергії. Про це повідомила пресслужба компанії 13 березня.

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Деталі 

  • Зазначається, що відтепер компанія зможе не лише забезпечувати потреби «Нової пошти», а й вийти на відкритий енергетичний ринок.
  • Процедура отримання ліцензії тривала близько двох місяців, говорять у «Новій пошті». Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Контекст 

«Нова пошта» працює в Україні з 2001 року. Влітку 2022-го, після масових атак ворога на нафтобази та виникнення дефіциту пального, компанія почала самостійно закуповувати паливо для власних потреб.

У квітні 2024 року група створила енергетичну компанію «Нова-Енерджі», яка спеціалізуватиметься на генерації енергії, зокрема електроенергії з сонця та газу. Таким чином NOVA вийшла на новий для себе ринок.

Восени 2024 року співзасновник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк на форумі Forbes «Енергія бізнесу» повідомив, що компанія вже інвестувала $13 млн у закупівлю енергетичного обладнання для забезпечення безперебійної роботи під час відключень світла. 

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