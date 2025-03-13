Енергетична компанія групи NOVA – «Нова-Енерджі» – отримала ліцензію на постачання електроенергії. Про це повідомила пресслужба компанії 13 березня.

Деталі

Зазначається, що відтепер компанія зможе не лише забезпечувати потреби «Нової пошти», а й вийти на відкритий енергетичний ринок.

Процедура отримання ліцензії тривала близько двох місяців, говорять у «Новій пошті». Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Контекст

«Нова пошта» працює в Україні з 2001 року. Влітку 2022-го, після масових атак ворога на нафтобази та виникнення дефіциту пального, компанія почала самостійно закуповувати паливо для власних потреб.

У квітні 2024 року група створила енергетичну компанію «Нова-Енерджі», яка спеціалізуватиметься на генерації енергії, зокрема електроенергії з сонця та газу. Таким чином NOVA вийшла на новий для себе ринок.

Восени 2024 року співзасновник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк на форумі Forbes «Енергія бізнесу» повідомив, що компанія вже інвестувала $13 млн у закупівлю енергетичного обладнання для забезпечення безперебійної роботи під час відключень світла.