«Новая-Энерджи» получила лицензию на поставку электроэнергии

Энергетическая компания группы NOVA – «Нова-Энерджи» – получила лицензию на поставку электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба компании 13 марта.

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Отмечается, что теперь компания сможет не только обеспечивать потребности «Новой почты», но и выйти на открытый энергетический рынок.

Процедура получения лицензии длилась около двух месяцев, говорят в «Новой почте». Соответствующее решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Контекст

«Новая почта» работает в Украине с 2001 года. Летом 2022-го, после массовых атак врага на нефтебазы и возникновения дефицита топлива компания стала самостоятельно закупать топливо для собственных нужд.

В апреле 2024 года группа создала энергетическую компанию «Нова-Энерджи», которая будет специализироваться на генерации энергии, в том числе электроэнергии из солнца и газа. Таким образом, NOVA вышла на новый для себя рынок.

Осенью 2024 года соучредитель «Новой почты» Владимир Поперешнюк на форуме Forbes «Энергия бизнеса» сообщил, что компания уже инвестировала $13 млн в закупку энергетического оборудования для обеспечения бесперебойной работы во время отключений света.