«Новая-Энерджи» получила лицензию на поставку электроэнергии

Энергетическая компания группы NOVA – «Нова-Энерджи» – получила лицензию на поставку электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба компании 13 марта.
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення
Подробности
- Отмечается, что теперь компания сможет не только обеспечивать потребности «Новой почты», но и выйти на открытый энергетический рынок.
- Процедура получения лицензии длилась около двух месяцев, говорят в «Новой почте». Соответствующее решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Контекст
«Новая почта» работает в Украине с 2001 года. Летом 2022-го, после массовых атак врага на нефтебазы и возникновения дефицита топлива компания стала самостоятельно закупать топливо для собственных нужд.
В апреле 2024 года группа создала энергетическую компанию «Нова-Энерджи», которая будет специализироваться на генерации энергии, в том числе электроэнергии из солнца и газа. Таким образом, NOVA вышла на новый для себя рынок.
Осенью 2024 года соучредитель «Новой почты» Владимир Поперешнюк на форуме Forbes «Энергия бизнеса» сообщил, что компания уже инвестировала $13 млн в закупку энергетического оборудования для обеспечения бесперебойной работы во время отключений света.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.