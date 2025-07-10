У першому півріччі 2025 року «Нова пошта» в Молдові збільшила кількість оброблених посилок до 4,6 млн , повідомила пресслужба компанії. Це на 305,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Ключові факти

«Нова пошта» доставляє посилки по всій Молдові та за її межами. У першому півріччі кількість внутрішніх відправлень перевищила 396 тисяч — на 7,5% більше, ніж торік.

Міжнародні доставки у січні-червні 2025 зросли майже ушестеро та досягли 4,2 млн порівняно з показниками аналогічного періоду торік. Найбільше замовлень клієнти отримують з Китаю, США, Румунії та України — переважно з платформ Temu, Joom, Aliexpress, iHerb, Zapatos, Trendyol і MakeUp.

У 2025-му НП запланувала розширення партнерської мережі у Молдові та місцевих запросила підприємців стати частиною групи. За пів року українська група відкрила в Молдові сім нових відділень, три з яких – партнерські: у Ніспоренах, Дрокії, Варниці.

«Це дозволить нам впроваджувати нові послуги, розширити можливості доставки і логістично з’єднати Молдову з іншими країнами Європи і світу», – розповів CEO групи у Молдові Сергій Шапран.

За даними пресслужби, українська компанія є лідером у Молдові за кількістю поштоматів та єдиним логістичним оператором, що забезпечує доставку в пункти видачі.

Контекст

Станом на липень 2025 року мережа «Нової пошти» у Молдові налічує 37 відділень, 83 пункти видачі, 260 поштоматів та 3 сортувальні термінали.

За перше півріччя 2025-го українська група заплатила до бюджету Молдови 26,5 млн леїв податків.

Для НП ринок Молдови – єдиний серед закордонних, що стабільно генерує для української групи дохід, розповідав співзасновник групи Nova Володимир Поперешнюк в інтерв’ю Forbes Ukraine на початку липня.

«Ми відкрилися там в 2015 році, і зараз нарешті можу констатувати, що ми лідери ринку. Ми тиснемо ще, і хочемо зробити в Молдові ще більше великих досягнень», – розповідав Поперешнюк.

Поки більше 90% доходів групи приносить ринок України, але до 2030 року його частка може скоротитись до 50%, казав Поперешнюк. За три роки війни виторг групи Nova зріс удвічі, до 54,25 млрд грн. Чистий прибуток в середньому зростав на третину щороку, але у 2024-му – на 11%, до 3,81 млрд грн.

У 2024-му група розраховувала вийти на ринки 18 країн, але план вдалося виконати лише на третину. На середину 2025-го Nova має підрозділи в Литві, Молдові, Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії, Естонії, Латвії, Чехії, Канаді, Великій Британії, Франції, Італії, Бельгії, Іспанії, Нідерландах.

Чому відбулося гальмування експансії та чи змусить воно компанію Вячеслава Климова та Володимира Поперешнюка відмовитися від планів – у матеріалі Forbes Ukraine.