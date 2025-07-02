Компанія «Нова пошта» розраховує вийти на ринок Сполучених Штатів Америки у 2026-му році, повідомив співзасновник групи Nova Володимир Поперешнюк в інтерв’ю Forbes Ukraine . Раніше Nova розраховувала вийти на ринок США до кінця 2025-го.

Деталі

«Ми працюємо над цим, але фокусуватися на США почнемо вже наступного року», – повідомив Поперешнюк. Він пояснив, що план компанії на цей рік – зосередитися на роботі в Європі.

Наразі Nova пригальмувала експансію на інші ринки та шукає моделі для подальшого виходу в нові країни, пояснив Поперешнюк. «Тестуємо різні моделі розвитку компанії за межами України, шукаємо найбільш успішну, щоб продовжити експансію», – зазначив він.

До 2030 року група розраховує отримувати від закордонних ринків половину доходів, додав співвласник Nova.

Контекст

До вересня 2024 року Nova розраховувала вийти на ринки 18 країн. До вересня 2024 року група розраховувала вийти на ринки 18 країн. До кінця року план вдалося виконати лише на третину.

На середину 2025-го Nova має підрозділи в Литві, Молдові, Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії, Естонії, Латвії, Чехії, Канаді, Великій Британії, Франції, Італії, Бельгії, Іспанії, Нідерландах.

Чому відбулося гальмування та чи змусить воно компанію Вячеслава Климова та Володимира Поперешнюка відмовитися від планів – у матеріалі Forbes Ukraine.

За три роки війни виторг групи Nova зріс удвічі, до 54,25 млрд грн. Чистий прибуток в середньому зростав на третину щороку, але у 2024-му – на 11%, до 3,81 млрд грн.

Чому «Нова пошта» загальмувала вперше з початку війни та як компанія відповідає на виклик через оптимізацію штату – читайте в матеріалі Forbes Ukraine.