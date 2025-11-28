«Нова пошта» з групи Nova за дев’ять місяців 2025 року підвищила консолідований чистий прибуток на 35,1% у річному вимірі – до 2 млрд 876,38 млн грн. Чистий консолідований дохід зріс на 21,7% – до 45 млрд 727,67 млн грн. Про це йдеться у проміжному звіті компанії, опублікованому на її сайті.

Деталі

Валовий прибуток «Нової пошти» за девʼять місяців 2025 року досяг 10 млрд 810,63 млн грн, що на 18% більше порівняно з аналогічним торішнім періодом, тим часом прибуток від операційної діяльності зріс на 19,8% – до 5 млрд 675,07 млн грн.

Компанія за січень – вересень цього року спрямувала на придбання необоротних активів 2 млрд 942,8 млн грн, що на 39,7% менше, ніж за січень – вересень минулого року.

Отримання позик за девʼять місяців цього року скоротилося на 16,6%, до 4,05 млрд грн, тоді як їх погашення зросло на 68,8%, до 4,98 млрд грн, витрати на сплату відсотків – на 24,8%, до 1,14 млрд грн, заборгованості з фіноренди – на 27,2%, до 1,88 млрд грн.

Виплата дивідендів зросла на 68,2%, до 1,04 млрд грн.

Залишок коштів на кінець третього кварталу, відповідно до звіту, становив 8,79 млрд грн проти 9,09 млрд грн на початок року та 5,27 млрд грн рік тому.

Контекст

«Нова пошта» за дев’ять місяців 2025 року збільшила виторг на 22,5% – до 37,73 млрд грн, свідчать дані проміжної неконсолідованої звітності. Водночас чистий прибуток компанії зменшився на 6,2% і становив 1,54 млрд грн. За підсумками першого півріччя 2025-го компанія повідомляла про зростання консолідованого чистого прибутку на 18,6%, до 1,765 млрд грн, а консолідованого доходу – на 22%, до 29,829 млрд грн.

Згідно з інформацією на сайті компанії, «Нова пошта» має 110 терміналів і депо по Україні, зокрема найбільші об’єкти, розташовані у Києві, Харкові, Хмельницькому, Львові, Дніпрі, Одесі та Запоріжжі.

У першій половині 2025 року компанія обробила 238 млн посилок і вантажів – це на 7% більше, ніж за той самий період 2024-го. Міжнародних відправлень стало 5,9 млн штук. Загальний виторг зріс на 23% і становив 24,6 млрд грн.

За ці шість місяців мережа розширилася на 4777 нових об’єктів: додано 708 відділень і 4069 поштоматів.