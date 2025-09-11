Міжнародний фінансовий сервіс NovaPay (ТМ «НоваПей») зареєстрував новий випуск облігацій серії «К» на загальну суму 100 млн грн з терміном обігу до 6 серпня 2028 року. Це вже третій такий випуск, орієнтований виключно на інституційних інвесторів, про що йдеться в пресрелізі компанії, опублікованому 11 вересня.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Емітентом, як і раніше, є дочірня структура NovaPay – ТОВ «НоваПей Кредит». Відсотки за облігаціями виплачуватимуться щоквартально за номінальною ставкою 18% річних.
- Компанія зазначає, що раніше повністю реалізувала облігації серій «С» та «І» серед інституційних покупців на суму 190 млн грн.
Контекст
Загалом у 2023–2024 роках NovaPay провів девʼять випусків облігацій, а в 2025-му додав десяту серію та анонсував дванадцяту – серію «L» також на 100 млн грн. Водночас цінні папери більшості серій (за винятком трьох) застосовуються в програмі РЕПО-операцій як альтернатива банківським вкладам і доступні для придбання через мобільний додаток NovaPay.
NovaPay, заснований у 2001 році, є частиною групи Nova і пропонує фінансові послуги онлайн та офлайн у відділеннях поштового оператора. За інформацією на сайті компанії, у ній задіяно близько 13 000 співробітників у понад 3 600 відділень по всій Україні. Згідно з даними Національного банку України, NovaPay контролює приблизно 35% ринку внутрішньодержавних грошових переказів.
Серед небанківських установ України NovaPay першим у 2023 році отримав від НБУ розширену ліцензію, яка дозволила відкривати рахунки та випускати картки. Крім того, наприкінці 2024-го компанія першою серед небанків запустила власний фінансовий додаток із повним набором послуг.
Згідно з проспектом емісії, «НоваПей Кредит» планує у 2025 році наростити процентний дохід до 802,1 млн грн, а в 2026-му – до 1,515 млрд грн. Відповідно, чистий прибуток очікується на рівні 518,9 млн грн та 1,030 млрд грн.
У 2024 році чистий прибуток компанії зріс удвічі – до 89,2 млн грн (з 40,3 млн грн у 2023-му), а виручка збільшилася до 285,6 млн грн (з 95,6 млн грн).
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.