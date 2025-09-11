Міжнародний фінансовий сервіс NovaPay (ТМ «НоваПей») зареєстрував новий випуск облігацій серії «К» на загальну суму 100 млн грн з терміном обігу до 6 серпня 2028 року. Це вже третій такий випуск, орієнтований виключно на інституційних інвесторів, про що йдеться в пресрелізі компанії, опублікованому 11 вересня.

Деталі

Емітентом, як і раніше, є дочірня структура NovaPay – ТОВ «НоваПей Кредит». Відсотки за облігаціями виплачуватимуться щоквартально за номінальною ставкою 18% річних.

Компанія зазначає, що раніше повністю реалізувала облігації серій «С» та «І» серед інституційних покупців на суму 190 млн грн.

Контекст

Загалом у 2023–2024 роках NovaPay провів девʼять випусків облігацій, а в 2025-му додав десяту серію та анонсував дванадцяту – серію «L» також на 100 млн грн. Водночас цінні папери більшості серій (за винятком трьох) застосовуються в програмі РЕПО-операцій як альтернатива банківським вкладам і доступні для придбання через мобільний додаток NovaPay.

NovaPay, заснований у 2001 році, є частиною групи Nova і пропонує фінансові послуги онлайн та офлайн у відділеннях поштового оператора. За інформацією на сайті компанії, у ній задіяно близько 13 000 співробітників у понад 3 600 відділень по всій Україні. Згідно з даними Національного банку України, NovaPay контролює приблизно 35% ринку внутрішньодержавних грошових переказів.

Серед небанківських установ України NovaPay першим у 2023 році отримав від НБУ розширену ліцензію, яка дозволила відкривати рахунки та випускати картки. Крім того, наприкінці 2024-го компанія першою серед небанків запустила власний фінансовий додаток із повним набором послуг.

Згідно з проспектом емісії, «НоваПей Кредит» планує у 2025 році наростити процентний дохід до 802,1 млн грн, а в 2026-му – до 1,515 млрд грн. Відповідно, чистий прибуток очікується на рівні 518,9 млн грн та 1,030 млрд грн.

У 2024 році чистий прибуток компанії зріс удвічі – до 89,2 млн грн (з 40,3 млн грн у 2023-му), а виручка збільшилася до 285,6 млн грн (з 95,6 млн грн).