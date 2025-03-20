Nvidia планує витратити сотні мільярдів у США, змінивши ланцюжок поставок

Компанія Nvidia планує витратити сотні мільярдів доларів на чипи та електроніку, виготовлені в США, протягом наступних чотирьох років. Про це заявив гендиректор компанії Дженсен Хуанг в інтерв’ю FT , пояснюючи це переорієнтацією ланцюжка поставок із Азії через можливі наслідки тарифної політики Дональда Трампа.

Деталі

Nvidia, найдорожча у світі виробник напівпровідників, інвестує величезні кошти в американське виробництво. За словами Хуанга, упродовж наступних чотирьох років компанія закупить електроніки на загальну суму близько $500 млрд. Із них кілька сотень мільярдів припаде на продукцію, виготовлену в США.

Хуанг розповів, що Nvidia вже може виробляти свої новітні системи в США завдяки співпраці з такими постачальниками, як Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) і Foxconn.

Цього тижня на щорічній конференції розробників Nvidia представила нове покоління чипів для штучного інтелекту – Vera Rubin. Хуанг поділився планами створювати кластери з мільйонів з’єднаних чипів у величезних дата-центрах, які потребуватимуть значних обсягів електроенергії.

Хуанг вважає, що адміністрація Трампа може прискорити розвиток американської індустрії ШІ, якщо усуне енергетичні бар’єри.

TSMC цього місяця оголосила про інвестиції в $100 млрд у виробничі потужності в Аризоні – це додаток до попередніх 65 мільярдів, погоджених за часів адміністрації Байдена. Нові системи Blackwell від Nvidia вже виготовляються в США, що, за словами Хуанга, суттєво зміцнює стійкість їхнього ланцюжка поставок.

Компанія стикається з конкуренцією з боку китайської Huawei, чиї чипи Ascend для ШІ останнім часом набирають обертів. Хуанг назвав Huawei найпотужнішою технологічною компанією Китаю, яка щороку посилює свої позиції в галузі штучного інтелекту. Водночас Nvidia оцінює можливості співпраці з американською Intel, але конкретних зобов’язань поки не бере.

Контекст

Рішення Nvidia повернути виробництво до США пов’язане з політикою Трампа «Америка передусім» і тарифними загрозами для товарів із Тайваню. Великі технологічні компанії, такі як Nvidia та Apple, довгий час залежали від передових заводів TSMC на Тайвані. Але ризик агресії з боку Китаю, який вважає Тайвань своєю територією, а також природні загрози, як-от землетруси, змушують диверсифікувати поставки.

США посилили контроль за експортом передових чипів Nvidia, які використовуються для ШІ, а Китай не може купувати сучасне обладнання для виробництва напівпровідників. Усе це відбувається на тлі конкуренції з Huawei та спроб Intel повернути собі позиції на ринку.

У січні OpenAI, SoftBank, Oracle і державна інвестиційна компанія ОАЕ MGX оголосили про створення спільного підприємства під назвою Stargate. У планах – інвестиції на суму $500 млрд у будівництво дата-центрів у США.