Адміністрація Трампа готує нові обмеження на постачання чипів Nvidia в Китай – Bloomberg

Адміністрація Дональда Трампа веде попередні переговори про посилення обмежень на продаж чипів Nvidia Corp. до Китаю. Про це 29 січня пише Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією. Видання пише, що обговорення перебувають на початковій стадії, оскільки нова команда лише починає визначати пріоритети політики.

Деталі

Посадовці розглядають можливість розширення обмежень на постачання чипів H20, створених Nvidia спеціально для китайського ринку. Цей продукт є спрощеною версією, розробленою для відповідності чинним обмеженням США на експорт технологій до Китаю. Чип H20 може використовуватися для розробки та запуску програмного забезпечення зі штучним інтелектом.

Рішення про обмеження може затягнутися, оскільки адміністрація Трампа ще формує ключові відомства, пише видання. Номінант на посаду міністра торгівлі Говард Лутник пообіцяв «дуже жорсткий» підхід до контролю над напівпровідниками, не розкривши подробиць.

Nvidia заявила про готовність співпрацювати з адміністрацією у її підході до штучного інтелекту. Раніше компанія стверджувала, що обмеження лише підштовхують Китай до технологічної незалежності, завдаючи шкоди американським компаніям, що суперечить цілям торговельних обмежень.

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Контекст

Адміністрація Джо Байдена вводила серйозні обмеження для Китаю на доступ до передових чипів та обладнання для їх виробництва, постійно оновлюючи заходи контролю, щоб посилити обмеження та виявити країни, що перенаправляють технології до Китаю.

Протягом чотирьох років Білий дім обмежував доступ Китаю до чипів, які можуть зміцнити його військовий потенціал. Ці заходи мали на меті зберегти лідерство США у галузі штучного інтелекту, закриваючи лазівки та створюючи нові барʼєри для контролю потоку чипів і розвитку глобального ШІ.

13 січня уряд США прийняв рішення ще більше обмежити експорт чипів і технологій ШІ, зберігаючи передові обчислювальні потужності в руках США і союзників, одночасно блокуючи доступ до них Китаю. Нові правила обмежують експорт ШІ-чипів у більшість країн, зберігаючи заборону на поставки до Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї.

28 січня The Wall Street Journal повідомив, що успіх китайської компанії DeepSeek може стати поштовхом до посилення експортних обмежень США на постачання передових технологій до Китаю. Адміністрація Байдена раніше активно вживала заходів для обмеження доступу Китаю до потужних чипів, але досягнення DeepSeek показують, що Китай може досягати значних результатів навіть із обмеженими ресурсами. Це може спонукати до введення нових обмежень, що, своєю чергою, сприятиме розвитку китайської напівпровідникової галузі.