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Обійшли «Галю Балувану» та McDonald’s. Яка мережа відкрила найбільше закладів за 2024 рік – дослідження Poster

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

У 2024 році мережа Pizza Day відкрила 81 нову локацію в Україні, ставши лідером серед ресторанних брендів за кількістю відкриттів. Про це йдеться в дослідженні Poster.

Ключові факти 

До ТОП-10 мереж із найбільшою кількістю нових закладів також увійшли:

  • Галя Балувана – 70 локацій. Окрім цього, компанія активно розвиває інші проєкти: польську франшизу Wesola Pani (40 нових локацій), мережу Gabar (9 локацій) та MultiCook (150 локацій за кордоном).
  • Файні Льоди – 53 нових заклади.
  • Edes – 33.
  • I love Kebab – 33.
  • CoffeeArt – 26. Власники також запустили додаткові проєкти: Rubimjarim (7 нових закладів), Mlyny (2 заклади) та Mavra (1 заклад).
  • Київська шаурма №1 – 25.
  • Сімейна пекарня – 24.
  • Vanil – 23.
  • Lviv Croissants – 22. Окрім українських відкриттів, компанія запустила по одному ресторану в Польщі, Словаччині, Чехії та США.
  • Foodie Space – 14.

Серед закладів, що не увійшли до топ-10 але значно збільшили частку на ринку увійшли: 

  • Gastrofamily відкрила 9 нових закладів: 7 в Україні (зокрема 6 барів «Білий Налив») та 2 в Польщі. Особливістю року стало відкриття ресторану «Барсук» у Києві, яке відбулося всупереч технічним пошкодженням від вибухової хвилі.
  • McDonald’s за рік відкрив 8 нових ресторанів, перевищивши початковий план на 2 локації. Серед нових міст – Чернівці, Одеса, Львів, Боярка, Ковель, Вінниця та два ресторани у Києві. Загальні інвестиції склали $29 млн.
  • «Чорноморка» додала 5 закладів в Україні та 5 за кордоном, включно з новим брендом «Устриці та Гуси».

Методологія

Дані дослідження базуються на агрегованій, неперсоналізованій статистиці продажів, зібраній через Poster. До вибірки увійшло понад 7000 закладів різних форматів, які активно працювали в період 2023-2024 років.

Контекст

Poster – українська фудтех-компанія, яка пропонує екосистему рішень для закладів: касові системи, управління складом, фінансами, аналітика, CRM, QR-оплати, доставка та програмне РРО. Її послугами користуються 23 000 закладів у 110 країнах світу, зокрема 17 000 закладів в Україні, серед яких є великі ресторани, фастфуди та кав’ярні.

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