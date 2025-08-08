Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко заявили про підготовку провокації проти них. Мета – усунути їх з посад та замінити на більш «залежних» від влади керівників. Про це керівники антикорупційних органів розповіли на брифінгу 8 серпня.
- «Є інформація, що наступною може бути атака персонально на керівників, – каже Кривонос. – Перезавантаження керівництва НАБУ і САП під тими чи іншими приводами».
- За його словами, вчора у телеграм-каналах стартувала медіакампанія проти керівництва НАБУ та САП. Ініціатори відомі, зазначає очільник бюро не називаючи прізвищ.
- «Є навіть ідеї через судові рішення повертати на посади колишніх співробітників, у тому числі високопосадовців, яких раніше було звільнено з НАБУ», – розповідає Кривонос. Розглядають багато абсурдних ідей, але готові до такого розвитку подій, додає він.
- На думку Клименка, дискредитація керівництва спецорганів обумовлена попередньою невдалою спробою зробити НАБУ та САП підконтрольними Офісу генпрокурора. «Наступний крок – поставити залежних керівників», – каже він.
- «Перші спроби явно вже відбуваються», – наголосив керівник САП. Не уточнивши про, що саме йдеться.
Контекст
Вранці 21 липня СБУ, ДБР за підтримки Офісу генпрокурора провели понад 70 обшуків у співробітників НАБУ та САП.
Правоохоронний комітет Верховної Ради зранку 22 липня на позачерговому засіданні включив правки про обмеження роботи НАБУ та САП до законопроєкту №12414, який початково стосувався змін до Кримінального процесуального кодексу (КПК), що пов’язані зі зникненням осіб безвісти в умовах воєнного стану.
Зміни передбачали фактичне підпорядкування їхньої роботи Офісу генпрокурора. Документ вже був ухвалений у першому читанні та готувався до другого.
Того ж дня парламент підтримав законопроєкт в цілому 263 голосами. Попри акції протесту в Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Тернополі президент Володимир Зеленський, пізно ввечері 22 липня підписав №12414.
Вже 23 липня президент провів нараду з керівниками правоохоронних і антикорупційних органів через суспільне занепокоєння щодо законопроєкту.
Наступного дня на сайті Ради опублікували президентський законопроєкт №13533, позначений як невідкладний. Документ відновлював повноваження та незалежність НАБУ та САП, які ті мали до ухвалення №12414. 31 липня Верховна Рада прийняла закон, а президент його підписав.
