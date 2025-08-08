Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко заявили про підготовку провокації проти них. Мета – усунути їх з посад та замінити на більш «залежних» від влади керівників. Про це керівники антикорупційних органів розповіли на брифінгу 8 серпня.

Деталі

«Є інформація, що наступною може бути атака персонально на керівників, – каже Кривонос. – Перезавантаження керівництва НАБУ і САП під тими чи іншими приводами».

За його словами, вчора у телеграм-каналах стартувала медіакампанія проти керівництва НАБУ та САП. Ініціатори відомі, зазначає очільник бюро не називаючи прізвищ.

«Є навіть ідеї через судові рішення повертати на посади колишніх співробітників, у тому числі високопосадовців, яких раніше було звільнено з НАБУ», – розповідає Кривонос. Розглядають багато абсурдних ідей, але готові до такого розвитку подій, додає він.

На думку Клименка, дискредитація керівництва спецорганів обумовлена попередньою невдалою спробою зробити НАБУ та САП підконтрольними Офісу генпрокурора. «Наступний крок – поставити залежних керівників», – каже він.

«Перші спроби явно вже відбуваються», – наголосив керівник САП. Не уточнивши про, що саме йдеться.

Контекст

Вранці 21 липня СБУ, ДБР за підтримки Офісу генпрокурора провели понад 70 обшуків у співробітників НАБУ та САП.

Правоохоронний комітет Верховної Ради зранку 22 липня на позачерговому засіданні включив правки про обмеження роботи НАБУ та САП до законопроєкту №12414, який початково стосувався змін до Кримінального процесуального кодексу (КПК), що пов’язані зі зникненням осіб безвісти в умовах воєнного стану.

Зміни передбачали фактичне підпорядкування їхньої роботи Офісу генпрокурора. Документ вже був ухвалений у першому читанні та готувався до другого.

Того ж дня парламент підтримав законопроєкт в цілому 263 голосами. Попри акції протесту в Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Тернополі президент Володимир Зеленський, пізно ввечері 22 липня підписав №12414.

Вже 23 липня президент провів нараду з керівниками правоохоронних і антикорупційних органів через суспільне занепокоєння щодо законопроєкту.

Наступного дня на сайті Ради опублікували президентський законопроєкт №13533, позначений як невідкладний. Документ відновлював повноваження та незалежність НАБУ та САП, які ті мали до ухвалення №12414. 31 липня Верховна Рада прийняла закон, а президент його підписав.