Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко заявили о подготовке провокации против них. Цель – отстранить их от должностей и заменить более «зависимыми» от власти руководителями. Об этом руководители антикоррупционных органов рассказали на брифинге 8 августа.

Подробности

«Есть информация, что следующей может быть атака персонально на руководителей, – говорит Кривонос. – Перезагрузка руководства НАБУ и САП под теми или иными предлогами».

По его словам, вчера в телеграмм-каналах стартовала медиакампания против руководства НАБУ и САП. Инициаторы известны, отмечает глава Бюро, не называя фамилий.

«Есть даже идеи через судебные решения возвращать на должности бывших сотрудников, в том числе высокопоставленных должностных лиц, которые ранее были уволены из НАБУ», – рассказывает Кривонос. Рассматривают многие абсурдные идеи, но мы готовы к такому развитию событий, добавляет он.

По мнению Клименко, дискредитация руководства спецорганов обусловлена предварительной неудачной попыткой сделать НАБУ и САП подконтрольными Офису генпрокурора. «Следующий шаг – поставить зависимых руководителей», – говорит он.

«Первые попытки явно уже проходят», – подчеркнул руководитель САП. Не уточнив, о чем идет речь.

Контекст

Утром 21 июля СБУ, ГБР при поддержке Офиса генпрокурора провели более 70 обысков сотрудников НАБУ и САП.

Правоохранительный комитет Верховной Рады утром 22 июля на внеочередном заседании включил правки об ограничении работы НАБУ и САП в законопроект №12414, который изначально касался изменений в Уголовный процессуальный кодекс (УПК), связанных с исчезновением лиц без вести в условиях военного положения.

Изменения предполагали фактическое подчинение их работы Офису генпрокурора. Документ уже был принят в первом чтении и готовился ко второму.

В тот же день парламент поддержал законопроект в общей сложности 263 голосами. Несмотря на акции протеста в Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Тернополе президент Владимир Зеленский, поздно вечером 22 июля подписал законопроект №12414.

Уже 23 июля президент провел совещание с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов из-за общественного беспокойства по поводу законопроекта.

На следующий день на сайте Рады опубликовали президентский законопроект №13533, обозначенный как безотлагательный. Документ восстанавливал полномочия и независимость НАБУ и САП, которые они имели до принятия №12414. 31 июля Верховная Рада приняла закон, а президент подписал его.