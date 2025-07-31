Верховна Рада ухвалила президентський закон №13533, спрямований на відновлення незалежності НАБУ та САП. Про це стало відомо з трансляції на сайті парламенту 31 липня.

Деталі

За рішення проголосував 331 народний депутат. Фракції які підтримали рішення: «Слуга народу» – 214, ЄС – 27, «Голос» – 16, «Батьківщина» – 4, «Довіра» – 17, «За майбутнє» – 11, «Відновлення» – 9, «Опозиційна платформа – за життя» – 17, позафракційні – 15.

У процесі підготовки до Верховної Ради було подано шість альтернативних законопроєктів, повідомив голова Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради Сергій Іонушас. За його словами, комітет розглянув ці документи і дійшов висновку, що вони «практично ідентичні та мають однакову мету».

Іонушас нагадав, що 30 липня комітет одноголосно підтримав президентський законопроєкт №13533, рекомендувавши його ухвалення за основу та в цілому.

Контекст

23 липня президент Володимир Зеленський провів нараду з керівниками правоохоронних і антикорупційних органів через суспільний резонанс щодо законопроєкту, який обмежував автономію НАБУ та САП. Він зазначив, що протягом двох тижнів буде розроблено план дій із законодавчими та адміністративними заходами для зміцнення цих інституцій, усунення конфліктів і ризиків. Зеленський підкреслив, що органи працюватимуть спільно за підтримки політичного рівня.

24 липня на сайті Верховної Ради опублікували президентський законопроєкт №13533, позначений як невідкладний. У НАБУ заявили, що документ повністю відновлює їхні процесуальні повноваження та гарантії незалежності. 25 липня спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що законопроєкт розглянуть 31 липня. Документ закріплює статус заступника генерального прокурора – керівника САП як очільника органу прокуратури, що забезпечує процесуальну автономію прокурорів САП у справах НАБУ.

Законопроєкт забороняє генеральному прокурору надавати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ, передавати їхні справи іншим органам (за винятком особливих обставин воєнного часу) чи втручатися в роботу прокурорів САП або детективів НАБУ. Генпрокурор також не може змінювати підслідність справ НАБУ без згоди керівника САП.

Нові положення включають: перевірку СБУ працівників НАБУ з допуском до державної таємниці на предмет можливих дій на користь РФ; обмеження виїзду працівників НАБУ за кордон, окрім службових відряджень; обов’язкову перевірку на поліграфі для співробітників НАБУ раз на два роки.

Представники НАБУ та САП брали участь у розробці законопроєкту та закликали парламент якнайшвидше його ухвалити, наголошуючи на важливості захисту їхніх кримінальних проваджень.