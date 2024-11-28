Очільниця ЄЦБ Лагард закликала Європу «купувати американське», щоб уникнути торгової війни з Трампом

Перемога Трампа викликала занепокоєння серед європейських урядів та чиновників у Брюсселі, які побоюються, що мита знищать великий торговий профіцит ЄС із США та підштовхнуть виробників регіону перенести туди виробництво.

Глава Європейського центрального банку Крістіна Лагард закликала європейських лідерів співпрацювати з Дональдом Трампом щодо мит і закуповувати більше товарів, вироблених у США, про це вона заявила в інтервʼю Financial Times 28 листопада. Вона попередила, що запекла торговельна війна ризикує звести нанівець глобальне економічне зростання.

Ключові факти

Глава ЄЦБ заявила, що ЄС необхідно «не вживати заходів у відповідь, а вести переговори» з обраним президентом США, який пригрозив запровадженням мит.

Лагард попередила, що торговельна війна ні в чиїх інтересах і призведе до «глобального скорочення ВВП». Націлившись на заяви Трампа про те, що він може «зробити Америку знову великою», глава ЄЦБ заявила: «Як ви зробите Америку знову великою, якщо світовий попит падає?»

Вона заявила, що Європа повинна мати справу з другим терміном Трампа, використовуючи «стратегію чекової книжки», в рамках якої вона пропонує «купити певні речі у Сполучених Штатів», такі як скраплений природний газ та оборонне обладнання. «Це кращий сценарій, ніж чиста стратегія відплати, яка може призвести до процесу «око за око», де ніхто насправді не є переможцем», – сказала президент ЄЦБ.

Європейська комісія, яка відповідає за торговельну політику 27 держав-членів ЄС, все ще розмірковує над тим, як відреагувати на плани Трампа.

За словами чиновників, які беруть участь у підготовці, обговорюється збільшення закупівель американської продукції, включаючи сільськогосподарську, а також СПГ та зброю. ЄС також готується дозволити американським компаніям брати участь в ініціативах щодо підтримки спільних військових закупівель за рахунок коштів платників податків ЄС та більш тісно співпрацювати з Білим домом у питаннях його торговельної та геополітичної політики щодо Китаю.

Лагард додавши, що Європа також має використовувати результати виборів у США, щоб підштовхнути такі необхідні зміни в економіці, яка з усіх сил намагається встигнути за своїми конкурентами. «Європа відстає. Але я не сказала б, що Європа не може наздогнати», — сказала вона.

Вона закликала Європу відкинути передвиборну риторику Трампа і зосередитися на деталях його пропозицій на даний момент, заявивши, що «цікавою» є його пропозиція ввести мита у розмірі від 10% до 20% на імпорт не з Китаю. «Той факт, що ви представили діапазон, означає, що ви відкриті для обговорення, – сказала вона, додавши, що це створило можливість «сісти за стіл і подивитися, як ми можемо працювати разом».

Контекст

Економісти вважають, що загроза Трампа запровадити значні мита на китайський експорт у США може призвести до того, що виробники Пекіна затоплять європейські ринки своєю продукцією, що створить додаткову загрозу внутрішній конкурентоспроможності.

Демпінг дешевої продукції загострить напруженість між ЄС та Китаєм, одним із його основних торгових партнерів, і чинитиме додатковий тиск на регіон, охоплений економічною стагнацією після початку пандемії COVID-19. Президент ЄЦБ заявила, що політикам необхідно уважно відстежувати такий сценарій перенаправлення китайських товарів.

Під час своєї передвиборчої кампанії обраний президент пригрозив запровадити 60-відсоткове мито на весь китайський імпорт. У понеділок, 25 листопада, Трамп заявив, що з першого дня свого перебування на посаді введе 10-відсоткові мита для Пекіна у відповідь на постачання до США наркотичних речовин.