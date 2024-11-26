Акції європейських автовиробників падають після заяви Трампа про запровадження мит

Акції європейських автовиробників впали після того, як обраний президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит, пише Reuters 26 листопада. Трамп заявив, що в перший день свого президентства запровадить 25% мита на товари з Мексики та Канади та 10% на імпорт із Китаю.

Деталі

Індекс європейських акцій автомобільних компаній і виробників запчастин знизився на 1,7%, тоді як ширший STOXX 600 втратив лише 0,7%.

Новина про можливі нові тарифи негативно вплинула на акції провідних автовиробників, зокрема Volkswagen (-2,1%) та Stellantis (-4,1%), яка активно постачає продукцію до США з Мексики. Саме Stellantis вважається найбільш вразливою до змін, оскільки у 2023 році компанія імпортувала до США 358 000 одиниць товару.

Акції інших європейських автогігантів також пішли вниз: Valeo (-2,5%), BMW (-1,5%), Volvo Car (-3%), Daimler Truck (-3,4%).

Занепокоєння трейдерів може стати лише початком тривалих проблем для сектора у разі реалізації обіцяних Трампом заходів, зазначило агентство.

Контекст

Обраний президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що одразу після вступу на посаду запровадить мита на імпорт із Канади, Мексики та Китаю. Він пропонує встановити 25% мита на товари з Канади та Мексики та додаткові 10% на продукцію з Китаю, пояснюючи це боротьбою з міграцією та наркотрафіком, зокрема фентанілом.

Трамп пригрозив запровадити мита до 1000% на китайські товари та натиснути на Мексику через перетин китайських автомобілів південного кордону.

Ці заходи можуть суперечити угоді USMCA, підписаній самим Трампом у 2020 році, яка забезпечує безмитну торгівлю між США, Канадою та Мексикою.

Китай назвав заяви «безвідповідальними», Мексика попередила про шкоду для людей, а Канада наголосила на своїй важливості як ключового торгового партнера США. Експерти наголошують, що поки незрозуміло, чи будуть ці погрози реалізовані, чи це лише тактика Трампа напередодні повернення до влади.