Один з маяків МВФ. Верховна Рада схвалила створення єдиного фонду для публічних інвестицій

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №12245, який вносить зміни до Бюджетного кодексу щодо порядку розподілу інвестиційних проєктів. Про це 19 грудня повідомила голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа. Цей документ є одним із ключових маяків співпраці України з МВФ.

Деталі

Законопроєкт підтримали 240 народних депутатів.

Документ передбачає створення умовного загального фонду публічних інвестицій. Розподілом коштів цього фонду займатиметься «Стратегічна інвестиційна рада в Уряді».

До цього фонду буде включено всі видатки, такі як дорожній фонд, фонд поводження з радіоактивними відходами, фонд розвитку водного господарства, фонд декарбонізації та енергоефективної трансформації, фонд внутрішніх водних шляхів і багато інших субвенцій. Уряд розподілятиме кошти з цього фонду відповідно до визначених критеріїв.

Реформа передбачає концентрацію ресурсів на пріоритетних проєктах, запровадження середньострокового планування видатків, прозорий відбір проєктів за єдиними критеріями та усунення політичного впливу на розподіл коштів. Створюється єдиний портфель інвестиційних проєктів для донорів, а процес ухвалення рішень і результати їх реалізації будуть доступні онлайн.

Контекст

Подібний механізм уже був використаний у бюджеті на 2024 рік, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Спочатку була сформована єдина програма на 37 млрд грн, яка пішла на перше читання бюджету. Згодом уряд перерозподілив ці кошти за визначеними критеріями для подання до другого читання. Тепер такий підхід буде закріплено законодавчо в Бюджетному кодексі.

У червні 2024 року Україна та МВФ підписали Меморандум про економічну та фінансову політику, який визначає ключові напрями реформ, необхідних для забезпечення фінансової стабільності та економічного зростання країни.

У листопаді 2024 року МВФ та українська влада досягли домовленості на рівні експертів щодо шостого перегляду програми EFF.