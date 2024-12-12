МВФ за тиждень розгляне виділення Україні $1,1 млрд за підсумками шостого перегляду програми EFF

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) розгляне питання шостого перегляду програми розширеного фінансування EFF та можливість надання Україні сьомого траншу в розмірі близько $1,1 млрд 20 грудня. Про це йдеться у графіку засідань, опублікованому на сайті Фонду.

Деталі

У разі позитивного рішення загальна сума, яку Україна отримає в рамках програми EFF, збільшиться до $9,8 млрд.

На розгляд також буде винесено прохання України щодо змін у критеріях ефективності та огляду гарантій фінансування.

Контекст

Програма МВФ для України стартувала в березні 2023 року і діятиме до 2027-го з загальним обсягом фінансування $15,5 млрд. Вона є ключовою частиною масштабного пакету міжнародної допомоги Україні на суму $122 млрд на 2023–2027 роки.

4 вересня місія МВФ розпочала консультації з українським урядом щодо перегляду Програми розширеного фінансування.

Того ж місяця голова НБУ Андрій Пишний зазначив, що під час п’ятого перегляду програми особливу увагу буде приділено можливостям внутрішніх ресурсів для покриття потреб державного бюджету. Він підкреслив, що перегляд програми є складним завданням, у вирішенні якого важливу роль відіграє робота на внутрішньому борговому ринку.

19 жовтня рада директорів МВФ схвалила п’ятий перегляд Програми розширеного фінансування (EFF) для України, що передбачало виділення чергового траншу в розмірі $1,1 млрд.

19 листопада Україна та МВФ досягли домовленості на експертному рівні щодо шостого перегляду програми в рамках EFF.