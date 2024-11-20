МВФ покращив прогноз зростання економіки України з 3% до 4% у 2024 році

Міжнародний валютний фонд (МВФ) покращив прогноз зростання реального ВВП України з 3% до 4% у 2024 році в порівнянні з прогнозом , озвученим у вересні. Про це МВФ повідомив у пресрелізі за підсумками шостого перегляду програми EFF для України 19 листопада. Економіка України продовжує демонструвати стійкість, попри руйнівні виклики, повʼязані з війною, зазначив МВФ.

Деталі

Зростання реального ВВП очікується на рівні 4% у 2024 році, але на 2025 рік прогнозується уповільнення до 2,5-3,5%, здебільшого через пошкодження енергетичної інфраструктури та нестачу робочої сили, йдеться у повідомленні.

МВФ констатував прискорення інфляції до 9,7% у жовтні через зростання цін на продукти харчування. Інфляційні очікування залишаються незмінними (попередній прогноз – 9% за підсумками року), зазначив Фонд.

Валові міжнародні резерви на кінець жовтня 2024 року становили $36,6 млрд, чому сприяла тривала значна зовнішня підтримка. Однак ризики залишаються надзвичайно високими з огляду на невизначеність щодо інтенсивності та тривалості війни, в тому числі через продовження атак на енергетичну інфраструктуру, йдеться у пресрелізі МВФ.

Контекст

Макропрогноз допомагає уряду та НБУ розробляти ефективну фіскальну та монетарну політику. А бізнес використовує макропрогнози для планування виробництва, інвестицій та маркетингових стратегій.

У вересні МВФ прогнозував зростання ВВП України за підсумками 2024 року на рівні 3%, інфляцію – 9%.

Економіка України зросла на 4,2% за підсумками 10 місяців 2024 року, у жовтні зростання сповільнилося до 1,3% проти 3,8% у вересні, свідчать дані Мінекономіки.

За прогнозом Мінекономіки, збільшення ВВП у 2024-му очікується на рівні 3,5% (раніше прогнозувалося 4,6%). Споживчі ціни у середньому за рік підвищаться на 5,4%, грудень до грудня – на 7,9% (порівняно з 8,5% і 9,7% на грудень у попередньому прогнозі).

В останньому Інфляційному звіті НБУ прогнозував зростання реального ВВП у 2024 році на 4% та прискорення динаміки інфляції до 9,7% на кінець поточного року.

19 листопада Україна та МВФ домовилися на експертному рівні про шостий перегляд Програми в межах Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF. Очікується, що Виконавча рада МВФ схвалить відповідне рішення найближчим часом. Це дасть змогу залучити до державного бюджету ще $1,1 млрд до кінця року.