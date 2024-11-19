Україна та МВФ домовилися про шостий перегляд програми в межах EFF

Україна та МВФ домовилися на експертному рівні про шостий перегляд Програми в межах Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF), повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Очікується, що Виконавча рада МВФ схвалить відповідне рішення найближчим часом.
МВФ є третім найбільшим партнером України за обсягом спрямованої фінансової допомоги після ЄС та США станом на жовтень цього року.
Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?
Дізнайтеся вже 22 листопада на Forbes Tech 2024. Купуйте квиток за посиланням!
Ключові факти
- За словами очільника уряду, шостий перегляд програми дозволить залучити до державного бюджету ще $1,1 млрд до кінця року.
- У МВФ відзначили прогрес України у виконанні структурних маяків та зобов’язань, а також підкреслили, що українська економіка продовжує демонструвати стійкість, заявив Шмигаль.
- «Вдячний партнерам з МВФ та українській команді за успішну й злагоджену роботу задля зміцнення й розвитку нашої держави», – написав він.
- Україна виконала пʼять структурних маяків, які передбачені до шостого перегляду Програми у фіскальному секторі, енергетиці, корпоративниму управлінні, а також достроково ще один структурний маяк у сфері енергетики, повідомляє Мінфін.
- Угода має бути затверджена Виконавчою радою директорів МВФ, розгляд якої очікується найближчими тижнями.
Контекст
Програма МВФ для України діє з березня 2023 року та розрахована до 2027-го. Обсяг фінансування – $15,5 млрд. Чинна програма МВФ є вагомою частиною великого пакету міжнародної підтримки України на $122 млрд на 2023–2027 роки.
4 вересня місія МВФ почала консультації з українським урядом щодо перегляду Програми розширеного фінансування.
Тоді ж голова НБУ Андрій Пишний заявив, що Україна та МВФ у межах місії щодо п’ятого перегляду програми зосередяться на можливостях внутрішніх ресурсів для покриття потреб держбюджету. Він назвав перегляд програми «непростим завданням». У його розв’язанні значну роль відіграватиме робота на внутрішньому борговому ринку, зазначив голова НБУ.
19 жовтня Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила п’ятий перегляд Програми розширеного фінансування (EFF) для України, що, зокрема, означало виділення чергового траншу у розмірі $1,1 млрд.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.