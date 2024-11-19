Україна та МВФ домовилися про шостий перегляд програми в межах EFF

Україна та МВФ домовилися на експертному рівні про шостий перегляд Програми в межах Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF), повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Очікується, що Виконавча рада МВФ схвалить відповідне рішення найближчим часом.

МВФ є третім найбільшим партнером України за обсягом спрямованої фінансової допомоги після ЄС та США станом на жовтень цього року.