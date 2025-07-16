На засіданні фракції «Слуга народу» у Верховній Раді було оголошено склад нового уряду. Про це повідомив голова фракції Давид Арахамія. Засідання відбулося 16 липня за участі президента Володимира Зеленського, керівника Офісу президента Андрія Єрмака, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та першого віцеспікера Олександра Корнієнка.

Новий склад уряду

Юлія Свириденко – премʼєр-міністр.

Михайло Федоров перший віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації.

Тарас Качка – віцепремʼєр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Олексій Кулеба – віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій.

Матвій Бідний – міністр молоді та спорту.

Герман Галущенко – міністр юстиції.

Світлана Гринчук – міністр енергетики.

Денис Улютін – міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Наталія Калмикова – міністр ветеранів України.

Ігор Клименко – міністр внутрішніх справ.

Оксен Лісовий – міністр освіти і науки.

Віктор Ляшко – міністр охорони здоров’я.

Сергій Марченко – міністр фінансів.

Андрій Сибіга – міністр закордонних справ.

Олексій Соболєв – міністр економіки, довкілля та сільського господарства.

Денис Шмигаль – міністр оборони.

Верховна Рада розгляне зазначені кандидатури на найближчому засіданні. За словами Арахамії, консультації щодо кандидата на посаду міністра культури ще тривають.

Контекст

16 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення премʼєр-міністра Дениса Шмигаля та всього уряду відповідно.

Денис Шмигаль обіймав посаду прем’єр-міністра України з 4 березня 2020 року, ставши рекордсменом за тривалістю перебування на цій посаді – понад п’ять років.

Президент запропонував посаду прем’єр-міністра першій віцепрем’єрці та міністерці економіки Юлії Свириденко. Денис Шмигаль залишиться в урядовій команді. Кадрові зміни в Кабміні відкладалися щонайменше тричі протягом останнього місяця. Деталі про причини цих змін і нову конфігурацію уряду читайте в матеріалі Forbes Ukraine.