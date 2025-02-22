Оновлений варіант угоди зі США про надра виявився жорсткішим за попередній – NYT

Україна 22 лютого розглядала нову версію угоди про використання природних ресурсів, яку відхилила раніше. Проєкт угоди виявився жорсткішим, ніж перший варіант, пише The New York Times із посиланням на джерела.

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У попередньому варіанті угоди передбачалося, що Україна та США створять спільний фонд, до якого внесуть права на розробку надр. Дохід від видобутку корисних копалин мав розподілятися порівну – 50/50.

За оновленими умовами, запропонованими Вашингтоном, США мають отримати 100% власності над фондом. Україна внесе дві третини його вартості за рахунок майбутніх доходів від видобутку, а США зарахують свою частку (одну третину) як вже надану військову допомогу.

Розмір фонду американська сторона пропонує встановити на рівні $500 млрд – це сума, яку Дональд Трамп розглядає як компенсацію за військову та фінансову підтримку України. У попередній версії угоди ця сума не була прописана, зазначило видання.

У новому проєкті угоди з’явився пункт про розподіл доходів із територій, які окуповані РФ, у разі їхнього звільнення. Передбачається, що 66% прибутків від видобутку на цих територіях надходитимуть до фонду.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що уряд почне аналіз угоди з понеділка, 24 лютого, і наполягатиме на конкретних гарантіях безпеки.

Контекст

Потенційна угода щодо ресурсів України стала головним предметом суперечок між Зеленським і Трампом. Американський президент різко розкритикував українського колегу, називаючи його «диктатором без виборів». А Зеленський заявив, що Трамп живе в «павутині дезінформації» після того, як той помилково стверджував, що рейтинг Зеленського впав до 4%.

Під час візиту спецпредставника США з питань Кіта Келлога Україна та США активізували переговори щодо угоди про мінерали. Адміністрація Трампа припускає, що сама присутність американських економічних інтересів в Україні буде гарантією безпеки для Києва.

Високопосадовці США в останні дні тиснули на Зеленського, щоб той підписав угоду. Одна президент України заявив, що в угоді мають бути чіткі гарантії безпеки. Як повідомили джерела Sky News, Зеленський не готовий схвалити угоду, оскільки Україна бачить «низку проблемних питань» у проєкті.