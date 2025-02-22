«Є низка проблемних питань». Зеленський не готовий підписати угоду зі США про копалини – Sky News

Президент Володимир Зеленський не готовий схвалити мінеральну угоду зі США, оскільки Україна бачить «низку проблемних питань» у проєкті, пише Sky News із посиланням на джерело. 21 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що угода близька до укладання .

Ключові факти

Українське джерело повідомило, що угода поки не готова до підписання, є низка проблемних питань, і в нинішньому вигляді проєкту президент не готовий її ухвалити.

«Сьогодні проекти не відображають партнерства в угоді та містять лише односторонні зобовʼязання України», – сказало джерело.

Зазначається, що американські переговорники порушили питання можливості припинення доступу України до життєво важливої ​​системи супутникового інтернету Starlink Ілона Маска, якщо вона не погодиться на угоду.

Контекст

Переговори між президентом Володимиром Зеленським та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом завершилися 14 лютого в Мюнхені без оголошення про угоду з видобутку корисних копалин. За даними джерел Reuters, на зустрічі з двопартійною групою сенаторів США за зачиненими дверима Зеленський висловив стурбованість щодо пропозиції США. Джерело повідомило, що президент обговорив власну пропозицію щодо видобутку корисних копалин із США, заявивши, що вона була розроблена відповідно до Конституції України.

За словами двох чиновників, замість того, щоб платити за корисні копалини, угода про право власності стане для України «способом відшкодувати США мільярди доларів за постачання зброї та підтримку, надані Києву з початку війни в ​​лютому 2022 року».

Трамп, який не взяв на себе зобовʼязання продовжувати надавати військову допомогу Україні, заявив, що хоче отримати від Києва рідкісноземельні мінерали на суму $500 млрд.

Угода про надра з США не була погоджена, оскільки в ній не було нічого про гарантії безпеки для України, наразі над нею працюють юристи, сказав президент Зеленський на пресконференції 19 лютого. Він наголосив, що Україна хоче гарантій безпеки і закінчити війну в 2025-му.

Українська влада зірвала угоду з США про видобуток корисних копалин, заявив президент США Дональд Трамп 19 лютого на інвестиційному форумі в Маямі. Водночас адміністрація Трампа може запропонувати Україні спрощену угоду, повідомив Reuters із посиланням на джерела. Сам Трамп заявив, що збирається «воскресити» угоду.

Під час візиту спецпредставника США з питань Кіта Келлога Україна та США активізували переговори щодо угоди про мінерали, писало агентство Bloomberg із посиланням на джерело.